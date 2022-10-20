CANLI | İspanya 400 Ukraynalı askere eğitim verecek

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
İspanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ordusuna yönelik eğitim misyonu kapsamında 400 askeri personelin eğitimini üstlenmeye hazır olduğunu duyuruldu.
09:38 20.10.2022
İran, Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya İHA tedarik ettiği iddiasını yalanladı
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) sağladığı iddialarını asılsız bularak reddettiğini söyledi.
İravani, yaptığı açıklamada, "İran'ın Ukrayna ihtilafında kullanılmak üzere (Rusya'ya) İHA tedarik ettiği yönündeki boş ve asılsız iddiaları kesin bir dille reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
Temsilci, Tahran'a karşı yürütülen siyasi kampanya ve dezenformasyondan esef duyduklarını da sözlerine ekledi.
09:20 20.10.2022
İspanya 400 Ukraynalı askere eğitim verecek
İspanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ordusuna yönelik eğitim misyonu kapsamında 400 askeri personelin eğitimini üstlenmeye hazır olduğunu duyuruldu.
El Pais gazetesinde yer alan haberde, 2 yıl içinde 15 bin Ukraynalı asker yetiştirmeyi planlayan ve doğrudan Brüksel'den yönetilecek olan girişimin bütçesinin tüm AB üyelerine 106.7 milyon euro'ya mal olacağı belirtildi.
Daha önce Madrid, Kiev yönetimine tedarik ettiği Aspide uçaksavar füzelerini kullanabilmeleri için 19 Ukraynalı askere eğitim vermişti.