CANLI | İspanya 400 Ukraynalı askere eğitim verecek

İspanya 400 Ukraynalı askere eğitim verecek

İspanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ordusuna yönelik eğitim misyonu kapsamında 400 askeri personelin eğitimini üstlenmeye hazır olduğunu duyuruldu.

El Pais gazetesinde yer alan haberde, 2 yıl içinde 15 bin Ukraynalı asker yetiştirmeyi planlayan ve doğrudan Brüksel'den yönetilecek olan girişimin bütçesinin tüm AB üyelerine 106.7 milyon euro'ya mal olacağı belirtildi.

Daha önce Madrid, Kiev yönetimine tedarik ettiği Aspide uçaksavar füzelerini kullanabilmeleri için 19 Ukraynalı askere eğitim vermişti.