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Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve etkinlikler izne bağlandı
Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve etkinlikler izne bağlandı
Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler 3 Kasım'a kadar izne bağlandı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T02:29+0300
2022-10-20T02:29+0300
türkiye
bitlis
bitlis valiliği
toplantı
toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu
yasak
izin
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Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların önlenmesi' amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"İl sınırlarında 20 Ekim 00.01'den 3 Kasım 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, protesto ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses ve yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza toplama, dilek feneri, balon, drone, paramotor uçurma, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi eylemler, etkinlik ve faaliyetlerin yapılmasının, en az 48 saat önceden etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi ve idarece talep edilen belgeleri bildirmek şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."
https://sputniknews.com.tr/20221019/musta-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-15-gun-yasaklandi-1062504869.html
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bitlis, bitlis valiliği, toplantı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, yasak, izin
bitlis, bitlis valiliği, toplantı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, yasak, izin

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve etkinlikler izne bağlandı

02:29 20.10.2022
© İHABitlis Şehir Merkezi
Bitlis Şehir Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© İHA
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Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler 3 Kasım'a kadar izne bağlandı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların önlenmesi' amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl sınırlarında 20 Ekim 00.01'den 3 Kasım 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, protesto ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses ve yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza toplama, dilek feneri, balon, drone, paramotor uçurma, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi eylemler, etkinlik ve faaliyetlerin yapılmasının, en az 48 saat önceden etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi ve idarece talep edilen belgeleri bildirmek şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."
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