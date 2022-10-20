https://sputniknews.com.tr/20221020/bitliste-toplanti-gosteri-yuruyusleri-ve-etkinlikler-izne-baglandi-1062511293.html

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve etkinlikler izne bağlandı

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve etkinlikler izne bağlandı

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler 3 Kasım'a kadar izne bağlandı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T02:29+0300

2022-10-20T02:29+0300

2022-10-20T02:29+0300

türkiye

bitlis

bitlis valiliği

toplantı

toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu

yasak

izin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1057261485_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e326aba578c1b70a16211e5ab1a60f9a.jpg

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların önlenmesi' amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"İl sınırlarında 20 Ekim 00.01'den 3 Kasım 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, protesto ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses ve yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza toplama, dilek feneri, balon, drone, paramotor uçurma, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi eylemler, etkinlik ve faaliyetlerin yapılmasının, en az 48 saat önceden etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi ve idarece talep edilen belgeleri bildirmek şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."

https://sputniknews.com.tr/20221019/musta-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-15-gun-yasaklandi-1062504869.html

türkiye

bitlis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitlis, bitlis valiliği, toplantı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, yasak, izin