https://sputniknews.com.tr/20221020/belarus-batiyla-mucadelede-gerilim-sicak-faza-gecti-polonya-savas-hazirligi-yapiyor-1062537806.html

Belarus: Batı'yla mücadelede gerilim sıcak faza geçti, Polonya savaş hazırlığı yapıyor

Belarus: Batı'yla mücadelede gerilim sıcak faza geçti, Polonya savaş hazırlığı yapıyor

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Batı'yla mücadelede gerilimin sıcak faza geçtiğini ifade etti. Polonya'nın eylemlerinin ülkenin savaş hazırlığı yaptığını... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T19:40+0300

2022-10-20T19:40+0300

2022-10-20T19:40+0300

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Belarus Savunma Bakanı, "Daha bir yıl önce, Batılı ülkeler ile egemenliklerinden vazgeçmek ve Batı medeniyetinin sömürgesi olmak istemeyen ülkeler arasındaki cepheleşmede artan bir gerilim gördük. Avrupalı devletlerin temsilcilerinden Belarus'un tekrarlanan çağrılarına hiçbir yanıt gelmedi. Ülkemizin Devlet Başkanı kaç kez durumu yatıştırmak için barışçıl girişimlerde bulundu. Başka bir deyişle, sağduyuya davet etmeye yönelik tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Durumun kasıtlı olarak ağırlaştırılmasına devam edildi" dedi."Batılı ülkelerin askeri birlikleri ve güçleri, Belarus topraklarındaki yıkıcı güçlerin safında yer almaya hazır olan aşırı milliyetçi oluşumların bayrakları altında görülebilir" diye devam eden Hrenin, Batı tarafından kışkırtıldığını söylediği Ukrayna'daki çatışmanın Belarus'un güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve silahlı provokasyon olasılığının halen geçerli olduğunu kaydetti.Bu bağlamda Hrenin, sınır bölgesinde askeri provokasyonların önüne geçmeye yönelik önlemler alındığının ve Belarus ordusunun ülkenin batı ve kuzeybatı yönlerinde gerçekleştirilebilecek olası provokasyonlara karşılık vermeye hazır olduğunun altını çizdi.'Polonya, savaş hazırlığı yapıyor'Bu arada Hrenin, Polonya'nın siyasi tutumuna da tepki göstererek Varşova'nın savaş hazırlığı içinde olduğunun altını çizdi. Belarus'a komşu ülkelerin yüksek tempolarla silahlandırıldığına dikkat çeken ve Polonya'nın bu ülkelerin başında geldiğini belirten Hrenin, Varşova'nın izlediği politikanın ülkenin savaş hazırlığı yaptığına, üstelik bunun savunma amaçlı olmadığına işaret ettiğini ekledi.

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belarus, polonya, viktor hrenin