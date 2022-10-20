Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221020/belarus-batiyla-mucadelede-gerilim-sicak-faza-gecti-polonya-savas-hazirligi-yapiyor-1062537806.html
Belarus: Batı'yla mücadelede gerilim sıcak faza geçti, Polonya savaş hazırlığı yapıyor
Belarus: Batı'yla mücadelede gerilim sıcak faza geçti, Polonya savaş hazırlığı yapıyor
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Batı'yla mücadelede gerilimin sıcak faza geçtiğini ifade etti. Polonya'nın eylemlerinin ülkenin savaş hazırlığı yaptığını... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T19:40+0300
2022-10-20T19:40+0300
dünya
belarus
polonya
viktor hrenin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051254828_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_65fe8ced614c20ab708e2b60219d171a.jpg
Belarus Savunma Bakanı, "Daha bir yıl önce, Batılı ülkeler ile egemenliklerinden vazgeçmek ve Batı medeniyetinin sömürgesi olmak istemeyen ülkeler arasındaki cepheleşmede artan bir gerilim gördük. Avrupalı devletlerin temsilcilerinden Belarus'un tekrarlanan çağrılarına hiçbir yanıt gelmedi. Ülkemizin Devlet Başkanı kaç kez durumu yatıştırmak için barışçıl girişimlerde bulundu. Başka bir deyişle, sağduyuya davet etmeye yönelik tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Durumun kasıtlı olarak ağırlaştırılmasına devam edildi" dedi."Batılı ülkelerin askeri birlikleri ve güçleri, Belarus topraklarındaki yıkıcı güçlerin safında yer almaya hazır olan aşırı milliyetçi oluşumların bayrakları altında görülebilir" diye devam eden Hrenin, Batı tarafından kışkırtıldığını söylediği Ukrayna'daki çatışmanın Belarus'un güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve silahlı provokasyon olasılığının halen geçerli olduğunu kaydetti.Bu bağlamda Hrenin, sınır bölgesinde askeri provokasyonların önüne geçmeye yönelik önlemler alındığının ve Belarus ordusunun ülkenin batı ve kuzeybatı yönlerinde gerçekleştirilebilecek olası provokasyonlara karşılık vermeye hazır olduğunun altını çizdi.'Polonya, savaş hazırlığı yapıyor'Bu arada Hrenin, Polonya'nın siyasi tutumuna da tepki göstererek Varşova'nın savaş hazırlığı içinde olduğunun altını çizdi. Belarus'a komşu ülkelerin yüksek tempolarla silahlandırıldığına dikkat çeken ve Polonya'nın bu ülkelerin başında geldiğini belirten Hrenin, Varşova'nın izlediği politikanın ülkenin savaş hazırlığı yaptığına, üstelik bunun savunma amaçlı olmadığına işaret ettiğini ekledi.
belarus
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051254828_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_688c7bb8307feda35ae2365e859695e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, polonya, viktor hrenin
belarus, polonya, viktor hrenin

Belarus: Batı'yla mücadelede gerilim sıcak faza geçti, Polonya savaş hazırlığı yapıyor

19:40 20.10.2022
© SputnikBelarus ArmyBelarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin
Belarus ArmyBelarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Batı'yla mücadelede gerilimin sıcak faza geçtiğini ifade etti. Polonya'nın eylemlerinin ülkenin savaş hazırlığı yaptığını gösterdiğini vurguladı.
Belarus Savunma Bakanı, "Daha bir yıl önce, Batılı ülkeler ile egemenliklerinden vazgeçmek ve Batı medeniyetinin sömürgesi olmak istemeyen ülkeler arasındaki cepheleşmede artan bir gerilim gördük. Avrupalı devletlerin temsilcilerinden Belarus'un tekrarlanan çağrılarına hiçbir yanıt gelmedi. Ülkemizin Devlet Başkanı kaç kez durumu yatıştırmak için barışçıl girişimlerde bulundu. Başka bir deyişle, sağduyuya davet etmeye yönelik tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Durumun kasıtlı olarak ağırlaştırılmasına devam edildi" dedi.

"Batılı ülkelerin askeri birlikleri ve güçleri, Belarus topraklarındaki yıkıcı güçlerin safında yer almaya hazır olan aşırı milliyetçi oluşumların bayrakları altında görülebilir" diye devam eden Hrenin, Batı tarafından kışkırtıldığını söylediği Ukrayna'daki çatışmanın Belarus'un güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve silahlı provokasyon olasılığının halen geçerli olduğunu kaydetti.


Bu bağlamda Hrenin, sınır bölgesinde askeri provokasyonların önüne geçmeye yönelik önlemler alındığının ve Belarus ordusunun ülkenin batı ve kuzeybatı yönlerinde gerçekleştirilebilecek olası provokasyonlara karşılık vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

'Polonya, savaş hazırlığı yapıyor'

Bu arada Hrenin, Polonya'nın siyasi tutumuna da tepki göstererek Varşova'nın savaş hazırlığı içinde olduğunun altını çizdi.

Belarus'a komşu ülkelerin yüksek tempolarla silahlandırıldığına dikkat çeken ve Polonya'nın bu ülkelerin başında geldiğini belirten Hrenin, Varşova'nın izlediği politikanın ülkenin savaş hazırlığı yaptığına, üstelik bunun savunma amaçlı olmadığına işaret ettiğini ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала