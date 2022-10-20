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https://sputniknews.com.tr/20221020/basin-ilan-kurumundan-resmi-ilanlara-iliskin-aciklama-yayin-mecrasi-gazetelerdir--1062541904.html
Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilanlara ilişkin açıklama: Yayın mecrası gazetelerdir
Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilanlara ilişkin açıklama: Yayın mecrası gazetelerdir
Basın İlan Kurumu, kanunlar gereğince yayınlanması zorunlu kılınan resmi ilanların 1 Nisan 2023'e kadar yayın mecrasının gazeteler olduğunu, bu ilanların... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T21:59+0300
2022-10-20T21:59+0300
türkiye
basın ilan kurumu
kanun
gazete
ilan
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Kurumdan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin '18 Ekim 2022' tarihli ve '31987' sayılı nüshasında, 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yayımlandığı belirtildi.Değişiklik 1 Nisan'dan geçerli olacakAnılan kanunun yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren İcra ve İflas Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Dahiliye Memurları Kanunu, Tebligat Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamındaki resmi ilanların gazeteler veya internet haber sitelerinde yayınlanmasının zorunlu kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, henüz yürürlüğe girmemiş kanunun bugünden uygulanmaya başlanmasının ileride telafisi imkansız hukuki sonuçlar doğurabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221018/dezenformasyon-yasasi-resmi-gazetede-yayimlanarak-yururluge-girdi-1062428162.html
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basın ilan kurumu, kanun, gazete, ilan
basın ilan kurumu, kanun, gazete, ilan

Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilanlara ilişkin açıklama: Yayın mecrası gazetelerdir

21:59 20.10.2022
© AABasın İlan Kurumu - BİK
Basın İlan Kurumu - BİK - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
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Basın İlan Kurumu, kanunlar gereğince yayınlanması zorunlu kılınan resmi ilanların 1 Nisan 2023'e kadar yayın mecrasının gazeteler olduğunu, bu ilanların gazetelerde yayınlatılmasında kanunen mecburiyet bulunduğunu bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin '18 Ekim 2022' tarihli ve '31987' sayılı nüshasında, 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yayımlandığı belirtildi.

Değişiklik 1 Nisan'dan geçerli olacak

Anılan kanunun yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren İcra ve İflas Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Dahiliye Memurları Kanunu, Tebligat Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamındaki resmi ilanların gazeteler veya internet haber sitelerinde yayınlanmasının zorunlu kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Halihazırda yürürlükte bulunan kanunlar gereğince yayınlanması zorunlu kılınan resmi ilanların yayın mecrası gazetelerdir ve bu ilanların gazetelerde yayınlatılması kanunen mecburidir. Hal böyle iken kanuni müşterilerimizden ulaşan ilan taleplerinde, kanunun yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2023 tarihinden önce internet haber sitesinde yayın istendiği veya gayrimenkul ve menkul satışı ilanlarında zorunluluk halini oluşturan kıymet takdiri alt sınırına göre değerlendirme yapılarak ilan vermekten kaçınıldığı gözlemlenmektedir. Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, dayandığı mevzuata aykırı talep ve isteklerin kurumumuzca onaylanamayacağını hüküm altına almaktadır."
Açıklamada, henüz yürürlüğe girmemiş kanunun bugünden uygulanmaya başlanmasının ileride telafisi imkansız hukuki sonuçlar doğurabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
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