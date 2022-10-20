https://sputniknews.com.tr/20221020/basin-ilan-kurumundan-resmi-ilanlara-iliskin-aciklama-yayin-mecrasi-gazetelerdir--1062541904.html

Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilanlara ilişkin açıklama: Yayın mecrası gazetelerdir

Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilanlara ilişkin açıklama: Yayın mecrası gazetelerdir

Basın İlan Kurumu, kanunlar gereğince yayınlanması zorunlu kılınan resmi ilanların 1 Nisan 2023'e kadar yayın mecrasının gazeteler olduğunu, bu ilanların... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T21:59+0300

2022-10-20T21:59+0300

2022-10-20T21:59+0300

türkiye

basın ilan kurumu

kanun

gazete

ilan

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Kurumdan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin '18 Ekim 2022' tarihli ve '31987' sayılı nüshasında, 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yayımlandığı belirtildi.Değişiklik 1 Nisan'dan geçerli olacakAnılan kanunun yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren İcra ve İflas Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Dahiliye Memurları Kanunu, Tebligat Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamındaki resmi ilanların gazeteler veya internet haber sitelerinde yayınlanmasının zorunlu kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, henüz yürürlüğe girmemiş kanunun bugünden uygulanmaya başlanmasının ileride telafisi imkansız hukuki sonuçlar doğurabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221018/dezenformasyon-yasasi-resmi-gazetede-yayimlanarak-yururluge-girdi-1062428162.html

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