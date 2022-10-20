Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı
© AA'Alınteri-18' isimli arabalı feribot makine arızası nedeniyle Balıkesir açıklarında sürüklenmeye başladı. Bölgeye sevk edilen hızlı tahlisiye botuna yedeklenen feribot Marmara Adası'na yanaştırıldı.
© AA
'Alınteri-18' isimli arabalı feribot makine arızası nedeniyle Balıkesir açıklarında sürüklenmeye başladı. Bölgeye sevk edilen hızlı tahlisiye botuna yedeklenen feribot Marmara Adası'na yanaştırıldı.
Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyreden 47 metre boyundaki 'Alınteri-18' isimli arabalı feribotta makine arızası meydana geldi.
Denizde sürüklenmeye başlayan feribottan yardım talebi gelmesi üzerine bölgeye KEGM'e bağlı 'KIYEM-4' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
Ekiplerce bota yedeklenen feribot, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı.
Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyreden 47 metre boyundaki 'Alınteri-18' isimli arabalı feribotta makine arızası meydana geldi.
Denizde sürüklenmeye başlayan feribottan yardım talebi gelmesi üzerine bölgeye KEGM'e bağlı 'KIYEM-4' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
Ekiplerce bota yedeklenen feribot, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı.
Kapıdağ Yarımadası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 47 metre boyundaki arabalı feribot, KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Marmara Adası’na emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/xh5sehXnz4— KEGM (@kiyiemniyet) October 20, 2022
9 Ekim, 12:29