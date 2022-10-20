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https://sputniknews.com.tr/20221020/balikesir-aciklarinda-suruklenen-feribot-kurtarildi-1062546566.html
Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı
Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı
'Alınteri-18' isimli arabalı feribot makine arızası nedeniyle Balıkesir açıklarında sürüklenmeye başladı. Bölgeye sevk edilen hızlı tahlisiye botuna yedeklenen... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T23:51+0300
2022-10-20T23:51+0300
türkiye
balıkesir
marmara denizi
marmara bölgesi
feribot
arıza
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Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyreden 47 metre boyundaki 'Alınteri-18' isimli arabalı feribotta makine arızası meydana geldi.Denizde sürüklenmeye başlayan feribottan yardım talebi gelmesi üzerine bölgeye KEGM'e bağlı 'KIYEM-4' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.Ekiplerce bota yedeklenen feribot, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221009/selanik-izmir-feribot-seferleri-basliyor-1062119818.html
türkiye
balıkesir
marmara denizi
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balıkesir, marmara denizi, marmara bölgesi, feribot, arıza
balıkesir, marmara denizi, marmara bölgesi, feribot, arıza

Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı

23:51 20.10.2022
© AA'Alınteri-18' isimli arabalı feribot makine arızası nedeniyle Balıkesir açıklarında sürüklenmeye başladı. Bölgeye sevk edilen hızlı tahlisiye botuna yedeklenen feribot Marmara Adası'na yanaştırıldı.
'Alınteri-18' isimli arabalı feribot makine arızası nedeniyle Balıkesir açıklarında sürüklenmeye başladı. Bölgeye sevk edilen hızlı tahlisiye botuna yedeklenen feribot Marmara Adası'na yanaştırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
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'Alınteri-18' isimli arabalı feribot makine arızası nedeniyle Balıkesir açıklarında sürüklenmeye başladı. Bölgeye sevk edilen hızlı tahlisiye botuna yedeklenen feribot Marmara Adası'na yanaştırıldı.
Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyreden 47 metre boyundaki 'Alınteri-18' isimli arabalı feribotta makine arızası meydana geldi.

Denizde sürüklenmeye başlayan feribottan yardım talebi gelmesi üzerine bölgeye KEGM'e bağlı 'KIYEM-4' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Ekiplerce bota yedeklenen feribot, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı.
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