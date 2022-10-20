Türkiye
SON DAKİKA | Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221020/arastirma-bazi-insanlar-kokulari-yuzunden-sivrisinek-miktanisi-olabilir-1062524317.html
Araştırma: Bazı insanlar kokuları yüzünden 'sivrisinek mıktanısı' olabilir
Araştırma: Bazı insanlar kokuları yüzünden 'sivrisinek mıktanısı' olabilir
Bilim insanları, bazı insanların sineklerin ilgisini daha çok çeken belirli kimyasallar ürettiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre sivrisinekler, belirli... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T13:58+0300
2022-10-20T14:10+0300
dünya
araştırma
sivrisinek
koku
kimyasal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103487/97/1034879723_0:210:4000:2460_1920x0_80_0_0_099dea26cf4e0c7caf84ce2860c618dc.jpg
Yeni bir araştırma, bazı insanların gerçekten 'sivrisinek mıknatısı' olduğunu ve bunun insanların kokularıyla ilgili olduğunu ortaya çıkardı.Araştırmacılar, sivrisinekleri en çok çeken insanların derilerinde kokuya bağlı birçok kimyasal ürettiğini ortaya çıkardı. Ayrıca, sivrisineklerin zaman içerisinde 'favorilerine sadık kaldıkları' belirtildi.New York Rockefeller Üniversitesi'nde nörobiyolog olan çalışma yazarı Leslie Vosshall, araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak “Cildinizde bu maddelerden yüksek düzeyde varsa, piknikte en çok ısırılan kişi olacaksınız” ifadelerini kullandı.Araştırmanın yazarı Maria Elena De Obaldia, araştırmacıların insanların kokularını birbirine karıştıran bir deney tasarladı. Bulguları Cell dergisinde yayınlanan ve üniversite çevresinden 64 gönüllünün yer aldığı araştırmada, deneklerden kollarına naylon çorap giymelerini istendi ve daha sonra bu çoraplar uzun bir tüpün ucunda ayrı ayrı kapanlara kondu.Daha sonra araştırmacılar, onlarca sivrisineği serbest bıraktı ve hangi kokuyu tercih edecekleri test edildi. Araştırma sonucunda, sinekler tarafından en çok tercih edilen kokunun, diğerlerinden 100 kat daha fazla ilgi gördüğü tespit edildi.Deneyde sarı humma, Zika ve dang humması gibi hastalıkları yayan 'Aedes aegypti' sivrisinekleri kullanıldı. Vosshall, diğer türlerden de benzer sonuçlar beklendiğini, ancak doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220701/zika-ve-dang-hummasina-yakalanmak-insanlari-sivrisinekler-icin-daha-cekici-hale-getiriyor-1058188858.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103487/97/1034879723_222:0:3779:2668_1920x0_80_0_0_fbeb4810eb4f2278f2efff27bd4bb9af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
araştırma, sivrisinek, koku, kimyasal
araştırma, sivrisinek, koku, kimyasal

Araştırma: Bazı insanlar kokuları yüzünden 'sivrisinek mıktanısı' olabilir

13:58 20.10.2022 (güncellendi: 14:10 20.10.2022)
© AP Photo / Felipe DanaZika- Sivrisinek
Zika- Sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Abone olTelegram
Bilim insanları, bazı insanların sineklerin ilgisini daha çok çeken belirli kimyasallar ürettiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre sivrisinekler, belirli kokuları daha çok tercih ediyor ve 'favorilerine sadık kalıyor.'
Yeni bir araştırma, bazı insanların gerçekten 'sivrisinek mıknatısı' olduğunu ve bunun insanların kokularıyla ilgili olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, sivrisinekleri en çok çeken insanların derilerinde kokuya bağlı birçok kimyasal ürettiğini ortaya çıkardı. Ayrıca, sivrisineklerin zaman içerisinde 'favorilerine sadık kaldıkları' belirtildi.
New York Rockefeller Üniversitesi'nde nörobiyolog olan çalışma yazarı Leslie Vosshall, araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak “Cildinizde bu maddelerden yüksek düzeyde varsa, piknikte en çok ısırılan kişi olacaksınız” ifadelerini kullandı.
Araştırmanın yazarı Maria Elena De Obaldia, araştırmacıların insanların kokularını birbirine karıştıran bir deney tasarladı.
Bulguları Cell dergisinde yayınlanan ve üniversite çevresinden 64 gönüllünün yer aldığı araştırmada, deneklerden kollarına naylon çorap giymelerini istendi ve daha sonra bu çoraplar uzun bir tüpün ucunda ayrı ayrı kapanlara kondu.
Daha sonra araştırmacılar, onlarca sivrisineği serbest bıraktı ve hangi kokuyu tercih edecekleri test edildi. Araştırma sonucunda, sinekler tarafından en çok tercih edilen kokunun, diğerlerinden 100 kat daha fazla ilgi gördüğü tespit edildi.
Sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
YAŞAM
Zika ve dang hummasına yakalanmak, insanları sivrisinekler için daha çekici hale getiriyor
1 Temmuz, 12:20
Deneyde sarı humma, Zika ve dang humması gibi hastalıkları yayan 'Aedes aegypti' sivrisinekleri kullanıldı. Vosshall, diğer türlerden de benzer sonuçlar beklendiğini, ancak doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacağını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала