https://sputniknews.com.tr/20221020/arastirma-bazi-insanlar-kokulari-yuzunden-sivrisinek-miktanisi-olabilir-1062524317.html

Araştırma: Bazı insanlar kokuları yüzünden 'sivrisinek mıktanısı' olabilir

Araştırma: Bazı insanlar kokuları yüzünden 'sivrisinek mıktanısı' olabilir

Bilim insanları, bazı insanların sineklerin ilgisini daha çok çeken belirli kimyasallar ürettiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre sivrisinekler, belirli... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T13:58+0300

2022-10-20T13:58+0300

2022-10-20T14:10+0300

dünya

araştırma

sivrisinek

koku

kimyasal

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Yeni bir araştırma, bazı insanların gerçekten 'sivrisinek mıknatısı' olduğunu ve bunun insanların kokularıyla ilgili olduğunu ortaya çıkardı.Araştırmacılar, sivrisinekleri en çok çeken insanların derilerinde kokuya bağlı birçok kimyasal ürettiğini ortaya çıkardı. Ayrıca, sivrisineklerin zaman içerisinde 'favorilerine sadık kaldıkları' belirtildi.New York Rockefeller Üniversitesi'nde nörobiyolog olan çalışma yazarı Leslie Vosshall, araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak “Cildinizde bu maddelerden yüksek düzeyde varsa, piknikte en çok ısırılan kişi olacaksınız” ifadelerini kullandı.Araştırmanın yazarı Maria Elena De Obaldia, araştırmacıların insanların kokularını birbirine karıştıran bir deney tasarladı. Bulguları Cell dergisinde yayınlanan ve üniversite çevresinden 64 gönüllünün yer aldığı araştırmada, deneklerden kollarına naylon çorap giymelerini istendi ve daha sonra bu çoraplar uzun bir tüpün ucunda ayrı ayrı kapanlara kondu.Daha sonra araştırmacılar, onlarca sivrisineği serbest bıraktı ve hangi kokuyu tercih edecekleri test edildi. Araştırma sonucunda, sinekler tarafından en çok tercih edilen kokunun, diğerlerinden 100 kat daha fazla ilgi gördüğü tespit edildi.Deneyde sarı humma, Zika ve dang humması gibi hastalıkları yayan 'Aedes aegypti' sivrisinekleri kullanıldı. Vosshall, diğer türlerden de benzer sonuçlar beklendiğini, ancak doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220701/zika-ve-dang-hummasina-yakalanmak-insanlari-sivrisinekler-icin-daha-cekici-hale-getiriyor-1058188858.html

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araştırma, sivrisinek, koku, kimyasal