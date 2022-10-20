https://sputniknews.com.tr/20221020/ankarada-yasa-disi-bahis-sorusturmasi-46-kisiye-gozalti-40-milyon-dolarlik-kriptoya-el-konuldu-1062513137.html

Ankara'da yasa dışı bahis soruşturması: 46 kişiye gözaltı, 40 milyon dolarlık kriptoya el konuldu

Ankara'da yasa dışı bahis soruşturması: 46 kişiye gözaltı, 40 milyon dolarlık kriptoya el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T08:27+0300

2022-10-20T08:27+0300

2022-10-20T08:47+0300

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri ve suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar lira gelir elde ettikleri belirlenen 46 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma tedbiri uygulandı.

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