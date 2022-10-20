https://sputniknews.com.tr/20221020/ankarada-yasa-disi-bahis-sorusturmasi-46-kisiye-gozalti-40-milyon-dolarlik-kriptoya-el-konuldu-1062513137.html
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturması: 46 kişiye gözaltı, 40 milyon dolarlık kriptoya el konuldu
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturması: 46 kişiye gözaltı, 40 milyon dolarlık kriptoya el konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T08:27+0300
2022-10-20T08:27+0300
2022-10-20T08:47+0300
türkiye
ankara
ankara cumhuriyet başsavcılığı
yasa dışı
bahis
kripto
kripto para
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri ve suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar lira gelir elde ettikleri belirlenen 46 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma tedbiri uygulandı.
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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, yasa dışı, bahis, kripto, kripto para
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturması: 46 kişiye gözaltı, 40 milyon dolarlık kriptoya el konuldu
08:27 20.10.2022 (güncellendi: 08:47 20.10.2022) Abone ol
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri ve suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar lira gelir elde ettikleri belirlenen 46 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verdi.
Eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma tedbiri uygulandı.