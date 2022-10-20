Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221020/amasradaki-maden-kazasini-arastiran-meclis-komisyonu-kurumlardan-bilgi-ve-belge-isteyebilecek-1062524539.html
Meclis Araştırma Komisyonu, Amasra’daki kazaya ilişkin, kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek
Meclis Araştırma Komisyonu, Amasra’daki kazaya ilişkin, kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek
TBMM Genel Kurulu'nda Amasra'daki maden kazasının araştırılması için kurulan komisyon kısa süre içerisinde çalışmaya başlayacak. Meclis iç tüzüğünün 104 ve... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T14:17+0300
2022-10-20T14:19+0300
türkiye
bartın
amasra
maden ocağı
maden faciası
tbmm
araştırma komisyonu
ak parti
chp
mhp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062334149_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_a64d71d2f114aad0ee87d79f2a6c9f83.jpg
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergeleriyle, Amasra’da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.Komisyon 3 ay boyunca görev yapacak ve gerekli olması halinde 1 aylık ek süre alarak çalışmalarını en geç 4 ay içinde tamamlayarak, raporunu TBMM Başkanlığı’na sunacak. Komisyon 21 üyeden oluşacak. Komisyonda AK Parti 11 üye, CHP 5 üye, MHP 2 üye, HDP 2 üye ve İYİ Parti 1 üye ile temsil edilecek.CHP ve HDP, komisyon üyelerini açıkladıPartiler içerisinde üyelerini açıklayan ilk parti ise CHP oldu. CHP komisyon üyelikleri için Antalya Milletvekili Aydın Özer, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, İzmir Milletvekili Kani Beko, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve yine Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş görevlendirdi. HDP’nin ise komisyon üyeleri İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü oldu. Diğer partilerin de kısa süre içerisinde komisyon üyelerinin adını Meclis Başkanlığı’na bildirecek.Komisyon Başkanlığı için kulislerde eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın ismi geçiyor. Yıldız, Soma’da yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazası sırasında bakan olarak görev yapıyordu. Komisyonda görev dağılımı ilk toplantılarda belirlenecek.Komisyona çağırılacak isimler belirlenecekKomisyonun ilk toplantısında görev dağılımının yanı sıra komisyonun çalışma esasları da belirlenecek. Komisyonun dinleyeceği isimler arasında, kazadan yaralı olarak kurtulan işçiler, hayatlarını kaybeden işçilerin aileleri, Türkiye Taş Kömürü yöneticileri, arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin temsilcileri, sendika temsilcileri gibi isimlerin komisyona davet edilmesi bekleniyor. Komisyonun kazanın olduğu maden sahasında da inceleme yapması da planlanıyor.Tüm kurumlardan belge isteyecekMeclis iç tüzüğünün 104 ve 105’inci maddelerine göre; kurulacak komisyon, bakanlıklarla genel ve katma bütçeli dairelerden, mahallî idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan, kamu iktisadî teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahip olacak. Komisyon bu yetki kapsamında maden kazasına ilişkin tüm belgeleri talep edecek.
türkiye
bartın
amasra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062334149_250:0:1751:1126_1920x0_80_0_0_2bbdceda3831d38b740d676501accd1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bartın, amasra, maden ocağı, maden faciası, tbmm, araştırma komisyonu, ak parti, chp, mhp, hdp, iyi parti
bartın, amasra, maden ocağı, maden faciası, tbmm, araştırma komisyonu, ak parti, chp, mhp, hdp, iyi parti

Meclis Araştırma Komisyonu, Amasra’daki kazaya ilişkin, kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek

14:17 20.10.2022 (güncellendi: 14:19 20.10.2022)
© İHA / ALİ YILDIZBartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlaması
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© İHA / ALİ YILDIZ
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
TBMM Genel Kurulu'nda Amasra'daki maden kazasının araştırılması için kurulan komisyon kısa süre içerisinde çalışmaya başlayacak. Meclis iç tüzüğünün 104 ve 105’ici maddeleri kapsamında kurulan komisyon her türlü belge ve bilgiyi talep edebilecek.
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergeleriyle, Amasra’da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Komisyon 3 ay boyunca görev yapacak ve gerekli olması halinde 1 aylık ek süre alarak çalışmalarını en geç 4 ay içinde tamamlayarak, raporunu TBMM Başkanlığı’na sunacak. Komisyon 21 üyeden oluşacak. Komisyonda AK Parti 11 üye, CHP 5 üye, MHP 2 üye, HDP 2 üye ve İYİ Parti 1 üye ile temsil edilecek.

CHP ve HDP, komisyon üyelerini açıkladı

Partiler içerisinde üyelerini açıklayan ilk parti ise CHP oldu. CHP komisyon üyelikleri için Antalya Milletvekili Aydın Özer, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, İzmir Milletvekili Kani Beko, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve yine Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş görevlendirdi. HDP’nin ise komisyon üyeleri İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü oldu. Diğer partilerin de kısa süre içerisinde komisyon üyelerinin adını Meclis Başkanlığı’na bildirecek.
Komisyon Başkanlığı için kulislerde eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın ismi geçiyor. Yıldız, Soma’da yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazası sırasında bakan olarak görev yapıyordu. Komisyonda görev dağılımı ilk toplantılarda belirlenecek.

Komisyona çağırılacak isimler belirlenecek

Komisyonun ilk toplantısında görev dağılımının yanı sıra komisyonun çalışma esasları da belirlenecek. Komisyonun dinleyeceği isimler arasında, kazadan yaralı olarak kurtulan işçiler, hayatlarını kaybeden işçilerin aileleri, Türkiye Taş Kömürü yöneticileri, arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin temsilcileri, sendika temsilcileri gibi isimlerin komisyona davet edilmesi bekleniyor. Komisyonun kazanın olduğu maden sahasında da inceleme yapması da planlanıyor.

Tüm kurumlardan belge isteyecek

Meclis iç tüzüğünün 104 ve 105’inci maddelerine göre; kurulacak komisyon, bakanlıklarla genel ve katma bütçeli dairelerden, mahallî idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan, kamu iktisadî teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahip olacak. Komisyon bu yetki kapsamında maden kazasına ilişkin tüm belgeleri talep edecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала