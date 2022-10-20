https://sputniknews.com.tr/20221020/amasradaki-maden-kazasini-arastiran-meclis-komisyonu-kurumlardan-bilgi-ve-belge-isteyebilecek-1062524539.html

Meclis Araştırma Komisyonu, Amasra’daki kazaya ilişkin, kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek

Meclis Araştırma Komisyonu, Amasra’daki kazaya ilişkin, kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek

TBMM Genel Kurulu'nda Amasra'daki maden kazasının araştırılması için kurulan komisyon kısa süre içerisinde çalışmaya başlayacak. Meclis iç tüzüğünün 104 ve... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T14:17+0300

2022-10-20T14:17+0300

2022-10-20T14:19+0300

türkiye

bartın

amasra

maden ocağı

maden faciası

tbmm

araştırma komisyonu

ak parti

chp

mhp

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TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergeleriyle, Amasra’da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.Komisyon 3 ay boyunca görev yapacak ve gerekli olması halinde 1 aylık ek süre alarak çalışmalarını en geç 4 ay içinde tamamlayarak, raporunu TBMM Başkanlığı’na sunacak. Komisyon 21 üyeden oluşacak. Komisyonda AK Parti 11 üye, CHP 5 üye, MHP 2 üye, HDP 2 üye ve İYİ Parti 1 üye ile temsil edilecek.CHP ve HDP, komisyon üyelerini açıkladıPartiler içerisinde üyelerini açıklayan ilk parti ise CHP oldu. CHP komisyon üyelikleri için Antalya Milletvekili Aydın Özer, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, İzmir Milletvekili Kani Beko, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve yine Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş görevlendirdi. HDP’nin ise komisyon üyeleri İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü oldu. Diğer partilerin de kısa süre içerisinde komisyon üyelerinin adını Meclis Başkanlığı’na bildirecek.Komisyon Başkanlığı için kulislerde eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın ismi geçiyor. Yıldız, Soma’da yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazası sırasında bakan olarak görev yapıyordu. Komisyonda görev dağılımı ilk toplantılarda belirlenecek.Komisyona çağırılacak isimler belirlenecekKomisyonun ilk toplantısında görev dağılımının yanı sıra komisyonun çalışma esasları da belirlenecek. Komisyonun dinleyeceği isimler arasında, kazadan yaralı olarak kurtulan işçiler, hayatlarını kaybeden işçilerin aileleri, Türkiye Taş Kömürü yöneticileri, arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin temsilcileri, sendika temsilcileri gibi isimlerin komisyona davet edilmesi bekleniyor. Komisyonun kazanın olduğu maden sahasında da inceleme yapması da planlanıyor.Tüm kurumlardan belge isteyecekMeclis iç tüzüğünün 104 ve 105’inci maddelerine göre; kurulacak komisyon, bakanlıklarla genel ve katma bütçeli dairelerden, mahallî idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan, kamu iktisadî teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahip olacak. Komisyon bu yetki kapsamında maden kazasına ilişkin tüm belgeleri talep edecek.

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2022

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bartın, amasra, maden ocağı, maden faciası, tbmm, araştırma komisyonu, ak parti, chp, mhp, hdp, iyi parti