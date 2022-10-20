https://sputniknews.com.tr/20221020/amasrada-patlama-yasanan-maden-ocaginda-toplanan-deliller-adliyeye-getirildi-1062516897.html

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında toplanan deliller, Amasra... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T11:45+0300

2022-10-20T11:45+0300

2022-10-20T11:45+0300

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maden

grizu patlaması

amasra

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden ocağı sahasındaki çalışma ve incelemeler devam ediyor.Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.Öte yandan soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler, ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221019/amasradaki-maden-faciasiyla-ilgili-bilirkisi-heyetinden-ihmal-aciklamasi-1062505501.html

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türkiye, bartın, maden, grizu patlaması , amasra