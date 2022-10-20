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https://sputniknews.com.tr/20221020/amasrada-patlama-yasanan-maden-ocaginda-toplanan-deliller-adliyeye-getirildi-1062516897.html
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında toplanan deliller, Amasra... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T11:45+0300
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bartın
maden
grizu patlaması
amasra
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden ocağı sahasındaki çalışma ve incelemeler devam ediyor.Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.Öte yandan soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler, ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221019/amasradaki-maden-faciasiyla-ilgili-bilirkisi-heyetinden-ihmal-aciklamasi-1062505501.html
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türkiye, bartın, maden, grizu patlaması , amasra
türkiye, bartın, maden, grizu patlaması , amasra

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

11:45 20.10.2022
© AA / BÜLENT BOSTANCI - YASİN ERDEMAmasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA / BÜLENT BOSTANCI - YASİN ERDEM
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında toplanan deliller, Amasra Adliyesi'ne getirildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden ocağı sahasındaki çalışma ve incelemeler devam ediyor.
Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.
Öte yandan soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler, ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
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Amasra’daki maden faciasıyla ilgili bilirkişi heyetinden 'ihmal' açıklaması
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