https://sputniknews.com.tr/20221020/ak-parti-sozcusu-celik-binali-yildirimin-saglik-durumuna-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1062546538.html
Ömer Çelik: Binali Yıldırım bugün gözetim altında tutulmak isteniyor, nakil için sabah beklenecek
Ömer Çelik: Binali Yıldırım bugün gözetim altında tutulmak isteniyor, nakil için sabah beklenecek
Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili canlı yayında kısa bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hayati tehlikeleri yok... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T23:47+0300
2022-10-20T23:47+0300
2022-10-20T23:54+0300
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binali yıldırım
Ömer Çelik: Binali Yıldırım bugün gözetim altında tutulmak isteniyor, nakil için sabah beklenecek
23:47 20.10.2022 (güncellendi: 23:54 20.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili canlı yayında kısa bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hayati tehlikeleri yok, durumları gayet iyi. Ciddi bir sıkıntı görünmüyor. Bugün gözetim altında tutulmak isteniyor, nakil için sabah beklenecek" dedi.