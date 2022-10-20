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Ömer Çelik: Binali Yıldırım bugün gözetim altında tutulmak isteniyor, nakil için sabah beklenecek
Ömer Çelik: Binali Yıldırım bugün gözetim altında tutulmak isteniyor, nakil için sabah beklenecek
Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili canlı yayında kısa bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hayati tehlikeleri yok... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
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binali yıldırım
binali yıldırım

Ömer Çelik: Binali Yıldırım bugün gözetim altında tutulmak isteniyor, nakil için sabah beklenecek

23:47 20.10.2022 (güncellendi: 23:54 20.10.2022)
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Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili canlı yayında kısa bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hayati tehlikeleri yok, durumları gayet iyi. Ciddi bir sıkıntı görünmüyor. Bugün gözetim altında tutulmak isteniyor, nakil için sabah beklenecek" dedi.
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