Ömer Çelik: Binali Yıldırım bugün gözetim altında tutulmak isteniyor, nakil için sabah beklenecek

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Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili canlı yayında kısa bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hayati tehlikeleri yok, durumları gayet iyi. Ciddi bir sıkıntı görünmüyor. Bugün gözetim altında tutulmak isteniyor, nakil için sabah beklenecek" dedi.