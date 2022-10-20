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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221020/abden-irana-rusyaya-askeri-yardim-gerekcesiyle-yaptirim-1062525121.html
AB'den İran'a 'Rusya'ya askeri yardım' gerekçesiyle yaptırım
AB'den İran'a 'Rusya'ya askeri yardım' gerekçesiyle yaptırım
Avrupa Birliği (AB), İran'a Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere insansız hava aracı tedarik ettiği gerekçesiyle yaptırım uyguladı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T14:11+0300
2022-10-20T14:18+0300
avrupa birliği
iran
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
insansız hava aracı (iha)
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İran'a Rusya'ya askeri yardım sağladığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını destekleyen İran'a karşı hızlıca harekete geçiyoruz. AB Konseyi'nin İran'da Rusya'ya askeri destek sağlayanlara karşı rekor sürede getirilen kısıtlayıcı tedbirleri kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.AB Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da yaptırım paketinin rekor hızda kabul edildiği belirtildi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Nebila Massrali, bu haftanın başında Brüksel'in İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiğine dair kanıtlar elde ettiğini iddia ederek Tahran'a yanıt verileceği uyarısını yapmıştı.Daha önce hem Moskova hem de Tahran, iddiaları 'dezenformasyon' olarak nitelendirerek reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221018/peskov-rusyanin-yeni-bolgeleri-diger-bolgelerle-ayni-sekilde-korunuyor-1062443313.html
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avrupa birliği, iran, rusya, yaptırım, insansız hava aracı (iha)
avrupa birliği, iran, rusya, yaptırım, insansız hava aracı (iha)

AB'den İran'a 'Rusya'ya askeri yardım' gerekçesiyle yaptırım

14:11 20.10.2022 (güncellendi: 14:18 20.10.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Avrupa Birliği (AB), İran'a Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere insansız hava aracı tedarik ettiği gerekçesiyle yaptırım uyguladı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İran'a Rusya'ya askeri yardım sağladığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını destekleyen İran'a karşı hızlıca harekete geçiyoruz. AB Konseyi'nin İran'da Rusya'ya askeri destek sağlayanlara karşı rekor sürede getirilen kısıtlayıcı tedbirleri kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.
AB Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da yaptırım paketinin rekor hızda kabul edildiği belirtildi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Nebila Massrali, bu haftanın başında Brüksel'in İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiğine dair kanıtlar elde ettiğini iddia ederek Tahran'a yanıt verileceği uyarısını yapmıştı.
Daha önce hem Moskova hem de Tahran, iddiaları 'dezenformasyon' olarak nitelendirerek reddetmişti.
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
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