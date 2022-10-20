https://sputniknews.com.tr/20221020/abden-irana-rusyaya-askeri-yardim-gerekcesiyle-yaptirim-1062525121.html

AB'den İran'a 'Rusya'ya askeri yardım' gerekçesiyle yaptırım

AB'den İran'a 'Rusya'ya askeri yardım' gerekçesiyle yaptırım

Avrupa Birliği (AB), İran'a Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere insansız hava aracı tedarik ettiği gerekçesiyle yaptırım uyguladı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T14:11+0300

2022-10-20T14:11+0300

2022-10-20T14:18+0300

avrupa birliği

iran

ukrayna krizi

rusya

yaptırım

insansız hava aracı (iha)

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İran'a Rusya'ya askeri yardım sağladığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını destekleyen İran'a karşı hızlıca harekete geçiyoruz. AB Konseyi'nin İran'da Rusya'ya askeri destek sağlayanlara karşı rekor sürede getirilen kısıtlayıcı tedbirleri kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.AB Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da yaptırım paketinin rekor hızda kabul edildiği belirtildi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Nebila Massrali, bu haftanın başında Brüksel'in İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiğine dair kanıtlar elde ettiğini iddia ederek Tahran'a yanıt verileceği uyarısını yapmıştı.Daha önce hem Moskova hem de Tahran, iddiaları 'dezenformasyon' olarak nitelendirerek reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221018/peskov-rusyanin-yeni-bolgeleri-diger-bolgelerle-ayni-sekilde-korunuyor-1062443313.html

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avrupa birliği, iran, rusya, yaptırım, insansız hava aracı (iha)