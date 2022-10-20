https://sputniknews.com.tr/20221020/abdde-f35-savas-ucagi-dustu-1062532581.html
ABD'de F35 savaş uçağı düştü
ABD'de F35 savaş uçağı düştü
ABD'nin Utah eyaletinde F-35 savaş uçağı, Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde piste inerken yere çakıldı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T16:59+0300
2022-10-20T16:59+0300
2022-10-20T16:59+0300
dünya
abd
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uçak
uçak kazası
savaş uçağı
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ABD'nin Utah eyaletinde eğitim uçuşu için havalanan F-35 savaş uçağı, Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ne inişe geçtiği sırada pistin kuzey kesiminde düştü. Acil durum ekipleri olay müdahale ederken, pilot acil fırlatma sistemini kullanarak kazadan kurtuldu. Hava üssünden yapılan açıklamada, pilotun gözlem için yakındaki bir tıp merkezine götürüldüğü belirtildi. Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. Albay Craig Andrle düzenlediği basın toplantısında, pilotun rutin bir eğitim görevinden Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ne döndüğünü belirterek, "Pilotlar olarak hepimiz, yerdeki herhangi bir şeye verilen hasarı azaltmak için her fırsatı değerlendiriyoruz, bu yüzden pilotun fırlatmadan önce herhangi bir binadan veya yerdeki herhangi bir şeyden kaçınmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini biliyorum" dedi.
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abd, f-35, uçak, uçak kazası, savaş uçağı
abd, f-35, uçak, uçak kazası, savaş uçağı
ABD'de F35 savaş uçağı düştü
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ABD'nin Utah eyaletinde F-35 savaş uçağı, Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde piste inerken yere çakıldı.
ABD'nin Utah eyaletinde eğitim uçuşu için havalanan F-35 savaş uçağı, Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ne inişe geçtiği sırada pistin kuzey kesiminde düştü.
Acil durum ekipleri olay müdahale ederken, pilot acil fırlatma sistemini kullanarak kazadan kurtuldu. Hava üssünden yapılan açıklamada, pilotun gözlem için yakındaki bir tıp merkezine götürüldüğü belirtildi. Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.
Albay Craig Andrle düzenlediği basın toplantısında, pilotun rutin bir eğitim görevinden Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ne döndüğünü belirterek, "Pilotlar olarak hepimiz, yerdeki herhangi bir şeye verilen hasarı azaltmak için her fırsatı değerlendiriyoruz, bu yüzden pilotun fırlatmadan önce herhangi bir binadan veya yerdeki herhangi bir şeyden kaçınmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini biliyorum" dedi.