https://sputniknews.com.tr/20221019/ziraat-turkiye-kupasinda-galatasaray-kastamonusporu-7-0-yenerek-4-tura-yukseldi-1062504841.html
Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Kastamonuspor’u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Kastamonuspor’u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray, GMG Kastamonuspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 7-0'lık farklı bir galibiyetle ayrıldı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T22:55+0300
2022-10-19T22:55+0300
2022-10-19T22:59+0300
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Kastamonuspor’u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi
22:55 19.10.2022 (güncellendi: 22:59 19.10.2022) Abone ol
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray, GMG Kastamonuspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 7-0'lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.