https://sputniknews.com.tr/20221019/yunan-uzman-bu-kis-enerji-krizi-ve-yuksek-fiyatlar-nedeniyle-2009dan-bu-yana-en-sogugu-olacak-1062494921.html

Yunan uzman: Bu kış, enerji krizi ve yüksek fiyatlar nedeniyle 2009'dan bu yana en soğuğu olacak

Yunan uzman: Bu kış, enerji krizi ve yüksek fiyatlar nedeniyle 2009'dan bu yana en soğuğu olacak

Yunanistan Yoksullukla Mücadele Ağı Yönetim Kurulu üyesi Spiros Psihas, Yunanlıları enerji krizi ve yüksek fiyatlar nedeniyle 2009'dan bu yanaki en soğuk kışın... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T16:36+0300

2022-10-19T16:36+0300

2022-10-19T16:36+0300

avrupa'da enerji krizi

yunanistan

kriz

doğalgaz

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062064985_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_31131081b3aa52d46b7c5e4a93df460c.jpg

Yunanistan Yoksullukla Mücadele Ağı Yönetim Kurulu üyesi Spiros Psihas, Sputnik’e verdiği demeçte, önümüzdeki kışın enerji krizi ve yüksek fiyatlar nedeniyle Yunanistan halkı için 2009'dan bu yanaki en zor kış olacağını söyledi.Yoksullukla Mücadele Ağı’nın Yunanistan İstatistik Ofisi'nin (ELSTAT) verilerine dayanarak yaptığı araştırmaya göre, nüfusun yüzde 19.9'u (Yunanistan nüfusunun yaklaşık 2 milyonu) hiçbir gelire sahip değilken, yüzde 29.5’i (yaklaşık 3 milyon kişi) yoksulluk sınırı ve sosyal tecrit riski altında bulunuyor.Ayrıca nüfusun yüzde 38.5'i hayatta kalma mücadelesi verirken, yüzde 12.5'i gıda temini konusunda güvensizlik yaşıyor. Bu rakamlara aşırı yoksulluk içinde büyüyen binlerce ailenin çocuklarının da eklenmesi gerekiyor.Psihas, yoksulluk içinde yaşıyan 3 milyondan fazla Yunanlının aynı zamanda mal ve hizmetlerden yoksun olduğunu belirterek, “Yunanistan'da ekonomik krizin başladığı 2009'dan, enerji krizi ve yüksek fiyatlarla karşılaştığımız bugüne kadar, Yunan halkının gelirleri yaklaşık yüzde 45 oranında azaldı. Bu tek başına, sadece mali zorluk içinde olan vatandaşları değil, nüfusun tümünü yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakmak için yeterli. Pandemi ve Ukrayna'daki ihtilaftan önce ortaya çıkan yoksulluk şu anda daha da kötüleşiyor. 2015'ten 2019'a kadar Yunanistan bir toparlanma süreci yaşadı, ancak şimdi yoksulluk oranları yeniden artıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221006/4-ab-ulkesi-gazda-dinamik-tavan-fiyati-onerme-hazirliginda-1062048669.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, kriz, doğalgaz, enerji