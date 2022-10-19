https://sputniknews.com.tr/20221019/yunan-uzman-bu-kis-enerji-krizi-ve-yuksek-fiyatlar-nedeniyle-2009dan-bu-yana-en-sogugu-olacak-1062494921.html
Yunan uzman: Bu kış, enerji krizi ve yüksek fiyatlar nedeniyle 2009'dan bu yana en soğuğu olacak
Yunan uzman: Bu kış, enerji krizi ve yüksek fiyatlar nedeniyle 2009'dan bu yana en soğuğu olacak
Yunanistan Yoksullukla Mücadele Ağı Yönetim Kurulu üyesi Spiros Psihas, Yunanlıları enerji krizi ve yüksek fiyatlar nedeniyle 2009'dan bu yanaki en soğuk kışın... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T16:36+0300
2022-10-19T16:36+0300
2022-10-19T16:36+0300
avrupa'da enerji krizi
yunanistan
kriz
doğalgaz
enerji
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Yunanistan Yoksullukla Mücadele Ağı Yönetim Kurulu üyesi Spiros Psihas, Sputnik’e verdiği demeçte, önümüzdeki kışın enerji krizi ve yüksek fiyatlar nedeniyle Yunanistan halkı için 2009'dan bu yanaki en zor kış olacağını söyledi.Yoksullukla Mücadele Ağı’nın Yunanistan İstatistik Ofisi'nin (ELSTAT) verilerine dayanarak yaptığı araştırmaya göre, nüfusun yüzde 19.9'u (Yunanistan nüfusunun yaklaşık 2 milyonu) hiçbir gelire sahip değilken, yüzde 29.5’i (yaklaşık 3 milyon kişi) yoksulluk sınırı ve sosyal tecrit riski altında bulunuyor.Ayrıca nüfusun yüzde 38.5'i hayatta kalma mücadelesi verirken, yüzde 12.5'i gıda temini konusunda güvensizlik yaşıyor. Bu rakamlara aşırı yoksulluk içinde büyüyen binlerce ailenin çocuklarının da eklenmesi gerekiyor.Psihas, yoksulluk içinde yaşıyan 3 milyondan fazla Yunanlının aynı zamanda mal ve hizmetlerden yoksun olduğunu belirterek, “Yunanistan'da ekonomik krizin başladığı 2009'dan, enerji krizi ve yüksek fiyatlarla karşılaştığımız bugüne kadar, Yunan halkının gelirleri yaklaşık yüzde 45 oranında azaldı. Bu tek başına, sadece mali zorluk içinde olan vatandaşları değil, nüfusun tümünü yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakmak için yeterli. Pandemi ve Ukrayna'daki ihtilaftan önce ortaya çıkan yoksulluk şu anda daha da kötüleşiyor. 2015'ten 2019'a kadar Yunanistan bir toparlanma süreci yaşadı, ancak şimdi yoksulluk oranları yeniden artıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221006/4-ab-ulkesi-gazda-dinamik-tavan-fiyati-onerme-hazirliginda-1062048669.html
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yunanistan, kriz, doğalgaz, enerji
yunanistan, kriz, doğalgaz, enerji
Yunan uzman: Bu kış, enerji krizi ve yüksek fiyatlar nedeniyle 2009'dan bu yana en soğuğu olacak
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Yunanistan Yoksullukla Mücadele Ağı Yönetim Kurulu üyesi Spiros Psihas, Yunanlıları enerji krizi ve yüksek fiyatlar nedeniyle 2009'dan bu yanaki en soğuk kışın beklediğini belirtti.
Yunanistan Yoksullukla Mücadele Ağı Yönetim Kurulu üyesi Spiros Psihas, Sputnik’e verdiği demeçte, önümüzdeki kışın enerji krizi ve yüksek fiyatlar nedeniyle Yunanistan halkı için 2009'dan bu yanaki en zor kış olacağını söyledi.
Yoksullukla Mücadele Ağı’nın Yunanistan İstatistik Ofisi'nin (ELSTAT) verilerine dayanarak yaptığı araştırmaya göre, nüfusun yüzde 19.9'u (Yunanistan nüfusunun yaklaşık 2 milyonu) hiçbir gelire sahip değilken, yüzde 29.5’i (yaklaşık 3 milyon kişi) yoksulluk sınırı ve sosyal tecrit riski altında bulunuyor.
Ayrıca nüfusun yüzde 38.5'i hayatta kalma mücadelesi verirken, yüzde 12.5'i gıda temini konusunda güvensizlik yaşıyor. Bu rakamlara aşırı yoksulluk içinde büyüyen binlerce ailenin çocuklarının da eklenmesi gerekiyor.
Psihas, yoksulluk içinde yaşıyan 3 milyondan fazla Yunanlının aynı zamanda mal ve hizmetlerden yoksun olduğunu belirterek, “Yunanistan'da ekonomik krizin başladığı 2009'dan, enerji krizi ve yüksek fiyatlarla karşılaştığımız bugüne kadar, Yunan halkının gelirleri yaklaşık yüzde 45 oranında azaldı. Bu tek başına, sadece mali zorluk içinde olan vatandaşları değil, nüfusun tümünü yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakmak için yeterli. Pandemi ve Ukrayna'daki ihtilaftan önce ortaya çıkan yoksulluk şu anda daha da kötüleşiyor. 2015'ten 2019'a kadar Yunanistan bir toparlanma süreci yaşadı, ancak şimdi yoksulluk oranları yeniden artıyor” ifadelerini kullandı.