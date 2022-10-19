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https://sputniknews.com.tr/20221019/valilikten-zeydan-karalarin-ceyhan-ve-yumurtalikin-osmaniyeye-baglanacagi-iddiasina-aciklama-1062468513.html
Valilikten, Zeydan Karalar’ın Ceyhan ve Yumurtalık'ın Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına açıklama
Valilikten, Zeydan Karalar’ın Ceyhan ve Yumurtalık'ın Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına açıklama
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Ceyhan ve Yumurtalık ilçesinin Osmaniye’ye bağlanacağı yönündeki ifadeleriyle ilgili valilikten açıklama... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T00:01+0300
2022-10-19T00:08+0300
adana valiliği
zeydan karalar
türkiye
osmaniye
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Adana Valiliği'nden, Osmaniye'nin büyükşehir yapılması için Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına ilişkin, "Adana'mızın ve Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu yokken valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur" denildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye'nin büyükşehir yapılması için Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin Osmaniye'ye bağlanacağına ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın beyanlarının yer aldığı anımsatıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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adana valiliği, zeydan karalar, osmaniye
adana valiliği, zeydan karalar, osmaniye

Valilikten, Zeydan Karalar’ın Ceyhan ve Yumurtalık'ın Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına açıklama

00:01 19.10.2022 (güncellendi: 00:08 19.10.2022)
© AAZeydan Karalar
Zeydan Karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Ceyhan ve Yumurtalık ilçesinin Osmaniye’ye bağlanacağı yönündeki ifadeleriyle ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada "Adana'mızın ve Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu yokken valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur" ifadeleri yer aldı.
Adana Valiliği'nden, Osmaniye'nin büyükşehir yapılması için Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına ilişkin, "Adana'mızın ve Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu yokken valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur" denildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye'nin büyükşehir yapılması için Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin Osmaniye'ye bağlanacağına ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın beyanlarının yer aldığı anımsatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Adana'mızın ve Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu yokken valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur. Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi, bir de valilik makamının adının kullanılarak bu asılsız konulara doğruluk kazandırılmaya çalışılması hem yanlış hem de kabulü mümkün değildir. Adana gibi kadim bir şehirde ciddi konuların konuşulması ve vatandaşın sorunlarının gündem yapılması herkesin yararına olacaktır."
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