https://sputniknews.com.tr/20221019/turkiye-petrolleri-anonim-ortakligi-herhangi-bir-hisse-satisi-soz-konusu-degildir-1062504345.html
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı: Herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı: Herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir
Hisse satışı iddialarına ilişkin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) "Kurumumuz yüzde 100 kamu sermayeli bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Halka açık... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T22:43+0300
2022-10-19T22:43+0300
2022-10-19T22:45+0300
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
türkiye
hisse
satış
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) halka açık bir şirket olmadığı ve bu nedenle şirkete ait herhangi bir hisse satışı yapılmadığı bildirildi.TPAO'dan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının "yatırım fırsatı" adı altında şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), hisse, satış
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), hisse, satış
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı: Herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir
22:43 19.10.2022 (güncellendi: 22:45 19.10.2022) Abone ol
Hisse satışı iddialarına ilişkin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) "Kurumumuz yüzde 100 kamu sermayeli bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir" şeklinde bir açıklama yapıldı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) halka açık bir şirket olmadığı ve bu nedenle şirkete ait herhangi bir hisse satışı yapılmadığı bildirildi.
TPAO'dan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının "yatırım fırsatı" adı altında şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdür Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra ortaklığımızın logosu ve görselleri izinsiz şekilde kullanılmıştır. Kurumumuz yüzde 100 kamu sermayeli bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir. Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler ortaklığımız tarafından başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmeleri önemle rica olunur."