https://sputniknews.com.tr/20221019/turkiye-petrolleri-anonim-ortakligi-herhangi-bir-hisse-satisi-soz-konusu-degildir-1062504345.html

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı: Herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı: Herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir

Hisse satışı iddialarına ilişkin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) "Kurumumuz yüzde 100 kamu sermayeli bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Halka açık... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T22:43+0300

2022-10-19T22:43+0300

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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

türkiye

hisse

satış

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) halka açık bir şirket olmadığı ve bu nedenle şirkete ait herhangi bir hisse satışı yapılmadığı bildirildi.TPAO'dan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının "yatırım fırsatı" adı altında şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), hisse, satış