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Titanik yeniden vizyona giriyor
Titanik yeniden vizyona giriyor
Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan Titanik yeniden vizyona giriyor. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
titanik
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vizyon
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oscar
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Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, 25 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, 4K, HDR ve 3D desteğiyle tekrar beyaz perdeye aktarılacak. Filmin haklarına sahip olan Disney, kült filmin 10 Şubat 2023 tarihinde tüm dünyada bir kez daha yayınlanacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20220731/leonardo-dicaprio-ve-martin-scorseseden-yeni-film--1059341294.html
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titanik, film, vizyon, rekor, oscar, kate winslet, leonardo dicaprio
titanik, film, vizyon, rekor, oscar, kate winslet, leonardo dicaprio

Titanik yeniden vizyona giriyor

02:08 19.10.2022 (güncellendi: 02:11 19.10.2022)
© Fotoğraf : IMDbTitanik, Rose ve Jack
Titanik, Rose ve Jack - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© Fotoğraf : IMDb
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Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan Titanik yeniden vizyona giriyor.
Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, 25 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor.
James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, 4K, HDR ve 3D desteğiyle tekrar beyaz perdeye aktarılacak.
Filmin haklarına sahip olan Disney, kült filmin 10 Şubat 2023 tarihinde tüm dünyada bir kez daha yayınlanacağını duyurdu.
Leonardo Dicaprio - Martin Scorsese - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
YAŞAM
Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese'den yeni film
31 Temmuz, 16:17
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