https://sputniknews.com.tr/20221019/titanik-yeniden-vizyona-giriyor-1062470526.html
Titanik yeniden vizyona giriyor
Titanik yeniden vizyona giriyor
Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan Titanik yeniden vizyona giriyor. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T02:08+0300
2022-10-19T02:08+0300
2022-10-19T02:11+0300
yaşam
titanik
film
vizyon
rekor
oscar
kate winslet
leonardo dicaprio
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Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, 25 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, 4K, HDR ve 3D desteğiyle tekrar beyaz perdeye aktarılacak. Filmin haklarına sahip olan Disney, kült filmin 10 Şubat 2023 tarihinde tüm dünyada bir kez daha yayınlanacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20220731/leonardo-dicaprio-ve-martin-scorseseden-yeni-film--1059341294.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
titanik, film, vizyon, rekor, oscar, kate winslet, leonardo dicaprio
titanik, film, vizyon, rekor, oscar, kate winslet, leonardo dicaprio
Titanik yeniden vizyona giriyor
02:08 19.10.2022 (güncellendi: 02:11 19.10.2022) Abone ol
Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan Titanik yeniden vizyona giriyor.
Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, 25 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor.
James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, 4K, HDR ve 3D desteğiyle tekrar beyaz perdeye aktarılacak.
Filmin haklarına sahip olan Disney, kült filmin 10 Şubat 2023 tarihinde tüm dünyada bir kez daha yayınlanacağını duyurdu.