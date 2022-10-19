https://sputniknews.com.tr/20221019/titanik-yeniden-vizyona-giriyor-1062470526.html

Titanik yeniden vizyona giriyor

Titanik yeniden vizyona giriyor

Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan Titanik yeniden vizyona giriyor. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

titanik

film

vizyon

rekor

oscar

kate winslet

leonardo dicaprio

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Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, 25 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, 4K, HDR ve 3D desteğiyle tekrar beyaz perdeye aktarılacak. Filmin haklarına sahip olan Disney, kült filmin 10 Şubat 2023 tarihinde tüm dünyada bir kez daha yayınlanacağını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20220731/leonardo-dicaprio-ve-martin-scorseseden-yeni-film--1059341294.html

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titanik, film, vizyon, rekor, oscar, kate winslet, leonardo dicaprio