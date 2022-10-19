https://sputniknews.com.tr/20221019/the-national-interest-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-bati-ulkelerinde-ciddi-bir-krize-yol-acti-1062501320.html

The National Interest: Rusya'ya yönelik yaptırımlar Batı ülkelerinde ciddi bir krize yol açtı

The National Interest: Rusya'ya yönelik yaptırımlar Batı ülkelerinde ciddi bir krize yol açtı

The National Interest’te (NI) yayınlanan makalede, Rusya karşıtı yaptırımların Kremlin'e baskı yapmakta başarısız olmakla kalmadığı aynı zamanda Batı... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T21:02+0300

2022-10-19T21:02+0300

2022-10-19T21:02+0300

ukrayna krizi

rus

hint

g-20

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056598140_0:110:2001:1236_1920x0_80_0_0_a07656835e88d9bcdb745a237892ab8f.jpg

Ahmed S. Cheema imzalı The National Interest'in makalesinde, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların, Ukrayna'daki savaşın gidişatına etki etmediğine dikkat çekildi.Rusya karşıtı önlemlerin başarısız olmasının birinci nedeninin kısıtlamalara katılmayan başta Hindistan ve Çin olmak üzere birçok ülkenin Moskova'ya verdiği destek olduğu belirtilerek, “Rusya'nın etki gücü daha fazla ve G20 ülkelerinin yarısı ekonomik çıkarlarını ilk sıraya koymaya karar verdi” ifadeleri kullanıldı.İkinci neden olarak, Avrupa'nın kırılganlığı ve Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı olduğu ve.tedariki azaltma kararlarının öncelikle AB ülkelerinin ekonomilerini etkilediği vurgulanarak, "Kabaca söylemek gerekirse, Putin iki yıl bekleyebilir, ancak Avrupa, Japonya ve Güney Kore ekonomileri bekleyemez" denildi.Üçüncü nedenin Rusya'nın gıda pazarındaki önemli rolü olduğu belirtilerek, yükselen fiyatların özellikle Afrika ve Orta Doğu'daki yoksul ülkeleri vurduğu, bunun toplumsal huzursuzluk ve kargaşaya yol açabileceği ve kaçınılmaz sonucun açlık, hastalık ve Avrupa'ya yönelik yeni göç dalgaları olacağı kaydedildi.Bu tehditler nedeniyle birçok ülkenin yaptırımları görmezden geldiği ve Rusya'dan gıda ve mal satın almaya devam ettiğine dikkat çekilerek, "Dikkatli bir ön analiz yapılmadan yaptırım uygulanmasının öngörülemeyen sonuçlarından biri, ABD'nin ekonomik liderliğinde uzun vadeli bir düşüş olabilir” vurgusu yapıldı.Amerikan etkisinin azalmasına örnek olarak, Çin ve Rusya'nın SWIFT ödeme sistemine alternatif olabilecek bir ödeme sistemini oluşturma çalışmaları ve şu anda ABD doları cinsinden değil, ulusal para birimlerinde yapılan Hint-Rus ticareti gösterildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rus, hint, g-20, yaptırım