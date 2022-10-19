https://sputniknews.com.tr/20221019/tarim-yazari-ali-ekber-yildirim-iklim-krizi-nedeniyle-kuru-tarimi-cok-konusacagiz-1062503840.html
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım: İklim krizi nedeniyle kuru tarımı çok konuşacağız
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım: İklim krizi nedeniyle kuru tarımı çok konuşacağız
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Türkiye topraklarının yüzde 40’ı yarı kurak ve kuru tarıma da çok elverişli. Sadece Türkiye için değil, iklim krizi nedeniyle... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T22:31+0300
2022-10-19T22:31+0300
2022-10-19T22:33+0300
akşam postasi
tarım
iklim krizi
ali ekber yıldırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062344710_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ad5beaa12a3f428e5d3b94e8689bf35b.jpg
Dünya gazetesinde tarım konusunda yazılar yazan Ali Ekber Yıldırım, Eskişehir’de katıldığı ‘’Kuru Tarım Yeniden, Uluslararası Sempozyumu’’ndaki izlenimlerini Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Yıldırım, “Sempozyumda Hollandalı bir profesör, ‘Hollanda’nın kuru tarım ile tanışacağı hiç aklıma gelmezdi’’ dedi. İklim krizi bizi bu noktaya getirdi” dedi.Ali Ekber Yıldırım’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062344710_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_22336dc393f4df584fda640b5b83c56c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
tarım, iklim krizi, ali ekber yıldırım
tarım, iklim krizi, ali ekber yıldırım
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım: İklim krizi nedeniyle kuru tarımı çok konuşacağız
22:31 19.10.2022 (güncellendi: 22:33 19.10.2022) Abone ol
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Türkiye topraklarının yüzde 40’ı yarı kurak ve kuru tarıma da çok elverişli. Sadece Türkiye için değil, iklim krizi nedeniyle dünyada da kuru tarım tekrar gündeme gelecek ve yoğun olarak konuşulacak bir konu haline geliyor" dedi.
Dünya gazetesinde tarım konusunda yazılar yazan Ali Ekber Yıldırım, Eskişehir’de katıldığı ‘’Kuru Tarım Yeniden, Uluslararası Sempozyumu’’ndaki izlenimlerini Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Yıldırım, “Sempozyumda Hollandalı bir profesör, ‘Hollanda’nın kuru tarım ile tanışacağı hiç aklıma gelmezdi’’ dedi. İklim krizi bizi bu noktaya getirdi” dedi.
Ali Ekber Yıldırım’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
“Kuru tarım, yıllık 500 mm altında yağış alan yerlerde bu yağışın toprakta depolanmasıyla, hiçbir ilave sulama yapmadan tarımsal üretimin yapılması. Şu sıralar buğday ve arpa ekimi başladı ama birçok çiftçi yapamıyor çünkü yağış olmadığı için toprak kuru. Çiftçi toprağın nemlenmesini bekliyor. Türkiye topraklarının yüzde 40’ı yarı kurak ve kuru tarıma da çok elverişli. Toplantıdan edindiğim izlenim şu: Bu sadece Türkiye için değil iklim krizi nedeniyle dünyada da kuru tarım tekrar gündeme gelecek ve yoğun olarak konuşulacak bir konu haline geliyor. Sempozyumda Hollandalı bir profesör, ‘Hollanda’nın kuru tarım ile tanışacağı hiç aklıma gelmezdi’’ dedi. İklim krizi bizi bu noktaya getirdi. Sempozyumda yarın da ben konuşmacıyım. Yeniden kuru tarımı keşfetmemiz gerekiyor. 1982-1987 döneminde Nadas’a ayrılan alanların üretime kazandırılması amacıyla kuru tarım tekniğiyle proje yürütüldüğünde Türkiye o yıllarda dünyanın en büyük baklagil ihracatçısı idi. Nedret Okutan hocamız bugün şöyle dedi: "Kuru tarımı öğrenen Kanada ve Avustralya’dan mercimek ve bakliyat almak benim onuruma dokunuyor’’. Gerçekten de öyle. Kanadalılar mercimeği sulayarak yapmıyorlar onlar da kuru tarım ile yapıyorlar. Kuru tarım dünyanın gündeminde.”