https://sputniknews.com.tr/20221019/super-ligde-7-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1062469029.html
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T00:37+0300
2022-10-19T00:37+0300
2022-10-19T00:39+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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Süper Lig'de 7 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kural dışı hareketi, Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
00:37 19.10.2022 (güncellendi: 00:39 19.10.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Süper Lig'de 7 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kural dışı hareketi, Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.