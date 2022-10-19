https://sputniknews.com.tr/20221019/rusya-bolgelerindeki-sikiyonetim-ve-hazirlikli-olma-durumu-rejimleri-1062497706.html
Rusya bölgelerindeki sıkıyönetim ve hazırlıklı olma durumu rejimleri
Rusya bölgelerindeki sıkıyönetim ve hazırlıklı olma durumu rejimleri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin eylemleri nedeniyle Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T19:04+0300
2022-10-19T19:04+0300
2022-10-19T19:04+0300
multimedya
infografik
rusya
sıkıyönetim
herson
zaporojye
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugansk halk cumhuriyeti
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Rusya lideri Putin, sıkıyönetim ilan edilen 4 bölgede 'azami müdahale seviyesi rejimi' ilan edilmesini öngören kararnameyi de imzaladı.Ayrıca Ukrayna sınırında bulunan Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri ile Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk, Rostov bölgelerinde 'orta müdahale seviyesi rejimi' ilan edildi. Bu bölgelerin üst düzey yetkililerine de 4 bölgedeki yetkililerle aynı yetkiler verildi.
rusya
herson
zaporojye
lugansk halk cumhuriyeti
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infografik, rusya, sıkıyönetim, herson, zaporojye, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti, инфографика
infografik, rusya, sıkıyönetim, herson, zaporojye, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti, инфографика
Rusya bölgelerindeki sıkıyönetim ve hazırlıklı olma durumu rejimleri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin eylemleri nedeniyle Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.
Rusya lideri Putin, sıkıyönetim ilan edilen
4 bölgede 'azami müdahale seviyesi rejimi
' ilan edilmesini öngören kararnameyi de imzaladı.
Ayrıca Ukrayna sınırında bulunan Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri ile Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk, Rostov bölgelerinde 'orta müdahale seviyesi rejimi' ilan edildi. Bu bölgelerin üst düzey yetkililerine de 4 bölgedeki yetkililerle aynı yetkiler verildi.