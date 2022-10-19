https://sputniknews.com.tr/20221019/rusya-bolgelerindeki-sikiyonetim-ve-hazirlikli-olma-durumu-rejimleri-1062497706.html

Rusya bölgelerindeki sıkıyönetim ve hazırlıklı olma durumu rejimleri

Rusya bölgelerindeki sıkıyönetim ve hazırlıklı olma durumu rejimleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin eylemleri nedeniyle Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T19:04+0300

2022-10-19T19:04+0300

2022-10-19T19:04+0300

multimedya

infografik

rusya

sıkıyönetim

herson

zaporojye

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

lugansk halk cumhuriyeti

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Rusya lideri Putin, sıkıyönetim ilan edilen 4 bölgede 'azami müdahale seviyesi rejimi' ilan edilmesini öngören kararnameyi de imzaladı.Ayrıca Ukrayna sınırında bulunan Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri ile Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk, Rostov bölgelerinde 'orta müdahale seviyesi rejimi' ilan edildi. Bu bölgelerin üst düzey yetkililerine de 4 bölgedeki yetkililerle aynı yetkiler verildi.

rusya

herson

zaporojye

lugansk halk cumhuriyeti

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infografik, rusya, sıkıyönetim, herson, zaporojye, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti, инфографика