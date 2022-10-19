https://sputniknews.com.tr/20221019/rus-enerji-uzmani-gaz-dagitim-merkezi-rusya-ve-turkiyenin-stratejik-cikarlarina-uyuyor-1062496253.html

Rus enerji uzmanı Grivaç: Gaz dağıtım merkezi, Rusya ve Türkiye'nin stratejik çıkarlarına uyuyor

Rus enerji uzmanı Grivaç: Gaz dağıtım merkezi, Rusya ve Türkiye'nin stratejik çıkarlarına uyuyor

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, "Avrupa'nın yakın gelecekte gaza hala ihtiyacı olacağı düşünüldüğünde, Türkiye’deki ‘gaz... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T17:38+0300

2022-10-19T17:38+0300

2022-10-19T17:42+0300

görüş

rusya

türkiye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

baltık denizi

doğalgaz

avrupa

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Avrupa’ya gaz tedarikleri için Türkiye’de bir ‘gaz dağıtım merkezi” oluşturulmasını önererek, daha önce Baltık Denizi üzerinden tedarik edilen gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınabileceğini belirtmişti.Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Rusya'nın bu önerisinin hem taktik hem de stratejik bir niteliğe sahip olduğunu söyledi.Grivaç, “Baltık Denizi'ndeki altyapının fiziksel olarak yok edilmesi, öngörülebilir gelecekte Almanya'nın varsayımsal olarak bile Avrupa'da bir ‘gaz dağıtım merkezi’ olmasına izin verilmeyeceği anlamına geliyor. AB’nin gaz alanı da dahil olmak üzere Rusya ile doğrudan işbirliğini reddetmeyi amaçlayan mevcut politikası göz önüne alındığında, alternatif seçenekler için bir fırsat penceresi açılıyor. Bazıları doğu, bazıları ise güney yönünde. Avrupa'nın yakın gelecekte gaza hala ihtiyacı olacağı düşünüldüğünde, Türkiye’deki ‘gaz dağıtım merkezi’ Avrupa pazarına açılan bir kapı olabilir ve aynı zamanda Türkiye ile ortaklığı güçlendirebilir. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu, Türkiye'nin stratejik çıkarlarını da karşılayan eski bir rüyadır” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin ‘gaz dağıtım merkezi’ oluşturma fikrini uygulamak için büyük bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

rusya

baltık denizi

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2022

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rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, baltık denizi, doğalgaz, avrupa