https://sputniknews.com.tr/20221019/rus-enerji-uzmani-gaz-dagitim-merkezi-rusya-ve-turkiyenin-stratejik-cikarlarina-uyuyor-1062496253.html
Rus enerji uzmanı Grivaç: Gaz dağıtım merkezi, Rusya ve Türkiye'nin stratejik çıkarlarına uyuyor
Rus enerji uzmanı Grivaç: Gaz dağıtım merkezi, Rusya ve Türkiye'nin stratejik çıkarlarına uyuyor
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, "Avrupa'nın yakın gelecekte gaza hala ihtiyacı olacağı düşünüldüğünde, Türkiye’deki ‘gaz... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T17:38+0300
2022-10-19T17:38+0300
2022-10-19T17:42+0300
görüş
rusya
türkiye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
baltık denizi
doğalgaz
avrupa
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Avrupa’ya gaz tedarikleri için Türkiye’de bir ‘gaz dağıtım merkezi” oluşturulmasını önererek, daha önce Baltık Denizi üzerinden tedarik edilen gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınabileceğini belirtmişti.Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Rusya'nın bu önerisinin hem taktik hem de stratejik bir niteliğe sahip olduğunu söyledi.Grivaç, “Baltık Denizi'ndeki altyapının fiziksel olarak yok edilmesi, öngörülebilir gelecekte Almanya'nın varsayımsal olarak bile Avrupa'da bir ‘gaz dağıtım merkezi’ olmasına izin verilmeyeceği anlamına geliyor. AB’nin gaz alanı da dahil olmak üzere Rusya ile doğrudan işbirliğini reddetmeyi amaçlayan mevcut politikası göz önüne alındığında, alternatif seçenekler için bir fırsat penceresi açılıyor. Bazıları doğu, bazıları ise güney yönünde. Avrupa'nın yakın gelecekte gaza hala ihtiyacı olacağı düşünüldüğünde, Türkiye’deki ‘gaz dağıtım merkezi’ Avrupa pazarına açılan bir kapı olabilir ve aynı zamanda Türkiye ile ortaklığı güçlendirebilir. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu, Türkiye'nin stratejik çıkarlarını da karşılayan eski bir rüyadır” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin ‘gaz dağıtım merkezi’ oluşturma fikrini uygulamak için büyük bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Amur Gadjiev
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rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, baltık denizi, doğalgaz, avrupa
rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, baltık denizi, doğalgaz, avrupa
Rus enerji uzmanı Grivaç: Gaz dağıtım merkezi, Rusya ve Türkiye'nin stratejik çıkarlarına uyuyor
17:38 19.10.2022 (güncellendi: 17:42 19.10.2022) Abone ol
Özel
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, "Avrupa'nın yakın gelecekte gaza hala ihtiyacı olacağı düşünüldüğünde, Türkiye’deki ‘gaz dağıtım merkezi’ Avrupa pazarına açılan bir kapı olabilir ve aynı zamanda Türkiye ile ortaklığı güçlendirebilir" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Avrupa’ya gaz tedarikleri için Türkiye’de bir ‘gaz dağıtım merkezi” oluşturulmasını önererek, daha önce Baltık Denizi üzerinden tedarik edilen gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınabileceğini belirtmişti.
Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Rusya'nın bu önerisinin hem taktik hem de stratejik bir niteliğe sahip olduğunu söyledi.
Grivaç, “Baltık Denizi'ndeki altyapının fiziksel olarak yok edilmesi, öngörülebilir gelecekte Almanya'nın varsayımsal olarak bile Avrupa'da bir ‘gaz dağıtım merkezi’ olmasına izin verilmeyeceği anlamına geliyor. AB’nin gaz alanı da dahil olmak üzere Rusya ile doğrudan işbirliğini reddetmeyi amaçlayan mevcut politikası göz önüne alındığında, alternatif seçenekler için bir fırsat penceresi açılıyor. Bazıları doğu, bazıları ise güney yönünde. Avrupa'nın yakın gelecekte gaza hala ihtiyacı olacağı düşünüldüğünde, Türkiye’deki ‘gaz dağıtım merkezi’ Avrupa pazarına açılan bir kapı olabilir ve aynı zamanda Türkiye ile ortaklığı güçlendirebilir. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu, Türkiye'nin stratejik çıkarlarını da karşılayan eski bir rüyadır” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ‘gaz dağıtım merkezi’ oluşturma fikrini uygulamak için büyük bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye'nin bölgesel ölçekte bir ‘gaz dağıtım merkezi’ kurulması fikrini hayata geçirmesi için sahip olduğu çok şey var. Avantajlı bir coğrafi konum, geniş bir iç pazar, aktif olarak gelişen bir altyapı ve tedarikçiler ve tüketiciler arasındaki çıkarları dengelemede önemli bir role sahip bağımsız politika bunlar arasında sayılabilir. Elbette, bu avantajlardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere çeşitli riskler de var. Avrupa Birliği ve diğer oyuncular, Türkiye'nin rolünün çok güçlenmesine ve Rusya ile daha fazla yakınlaşmasına karşı temkinli. Bu nedenle, ‘gaz dağıtım merkezi’ fikrinin uygulanması sırasında bu çalışmaya yönelik çok sayıda engelin çıkarılması mümkün.”