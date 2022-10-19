https://sputniknews.com.tr/20221019/putin-muzakereleri-reddeden-kiev-rejimi-teror-metotlari-kullanarak-yeni-bolgelere-saldiriyor-1062490347.html
Putin, Donetsk ve Lugansk ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti
Putin, Donetsk ve Lugansk ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin müzakereleri reddettiğini ve Rusya topraklarına dahil edilen yeni bölgeleri terör metotları kullanarak... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T14:51+0300
2022-10-19T14:51+0300
2022-10-19T15:24+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
müzakere
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Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, Kiev rejiminin eylemleri nedeniyle Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.Putin, "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'nın bünyesine dahil edilmeden önce sıkıyönetim uygulandığını hatırlatırım. Şu anda da, Rusya mevzuatı kapsamında sıkıyönetim uygulamasını başlatmamız gerekiyor. Bundan dolayı, Rusya Federasyonu'nun bu dört bölgesinde sıkıyönetim uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladım. Belge, hemen Federasyon Konseyi'nin onayına sunulacak" dedi.Ukrayna'nın referandum sonucu Rus topraklarına katılan bölgelere yönelik tutumunu eleştiren Rusya lideri, "Dört yeni bölgenin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin anayasal kanunlar yürürlüğe girdi. Kiev rejimi, bildiğiniz gibi, halkın iradesini ve seçimini tanımayı reddetti, müzakere önerilerini geri çeviriyor. Aksine bombardımanlara devam ediyor. Siviller ölüyor. Neo-Naziler aleni bir şekilde terör metotları kullanıyor, yaşam destek tesislerinde sabotajlar düzenliyor ve yerel yetkililerin temsilcilerine suikast düzenliyor" diye konuştu.Putin, imzaladığı kararnameyle hükümete, ilgili kurumlardan alınacak önerilere uygun olarak, sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde uygulamaya koyulacak önlemlere ilişkin öneriler sunma talimatı verdi.Kararname uyarınca sıkıyönetim uygulanan dönem boyunca Rusya'da 30 Ocak 2022 tarihli Sıkıyönetim Kanunu'nda öngörülen diğer önlemler de uygulanabilecek.'4 bölgede azami müdahale seviyesi rejimi ilan edildi'Rusya lideri Putin, sıkıyönetim ilan edilen 4 bölgede 'azami müdahale seviyesi rejimi' ilan edilmesini öngören kararnameyi de imzaladı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/peskov-rusyanin-yeni-bolgeleri-diger-bolgelerle-ayni-sekilde-korunuyor-1062443313.html
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vladimir putin, rusya, ukrayna, müzakere
vladimir putin, rusya, ukrayna, müzakere
Putin, Donetsk ve Lugansk ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti
14:51 19.10.2022 (güncellendi: 15:24 19.10.2022) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin müzakereleri reddettiğini ve Rusya topraklarına dahil edilen yeni bölgeleri terör metotları kullanarak vurduğunu ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, Kiev rejiminin eylemleri nedeniyle Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.
Putin, "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'nın bünyesine dahil edilmeden önce sıkıyönetim uygulandığını hatırlatırım. Şu anda da, Rusya mevzuatı kapsamında sıkıyönetim uygulamasını başlatmamız gerekiyor. Bundan dolayı, Rusya Federasyonu'nun bu dört bölgesinde sıkıyönetim uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladım. Belge, hemen Federasyon Konseyi'nin onayına sunulacak" dedi.
Ukrayna'nın referandum sonucu Rus topraklarına katılan bölgelere yönelik tutumunu eleştiren Rusya lideri, "Dört yeni bölgenin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin anayasal kanunlar yürürlüğe girdi. Kiev rejimi, bildiğiniz gibi, halkın iradesini ve seçimini tanımayı reddetti, müzakere önerilerini geri çeviriyor. Aksine bombardımanlara devam ediyor. Siviller ölüyor. Neo-Naziler aleni bir şekilde terör metotları kullanıyor, yaşam destek tesislerinde sabotajlar düzenliyor ve yerel yetkililerin temsilcilerine suikast düzenliyor" diye konuştu.
Putin, imzaladığı kararnameyle hükümete, ilgili kurumlardan alınacak önerilere uygun olarak, sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde uygulamaya koyulacak önlemlere ilişkin öneriler sunma talimatı verdi.
Kararname uyarınca sıkıyönetim uygulanan dönem boyunca Rusya'da 30 Ocak 2022 tarihli Sıkıyönetim Kanunu'nda öngörülen diğer önlemler de uygulanabilecek.
'4 bölgede azami müdahale seviyesi rejimi ilan edildi'
Rusya lideri Putin, sıkıyönetim ilan edilen 4 bölgede 'azami müdahale seviyesi rejimi' ilan edilmesini öngören kararnameyi de imzaladı.