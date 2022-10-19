https://sputniknews.com.tr/20221019/putin-muzakereleri-reddeden-kiev-rejimi-teror-metotlari-kullanarak-yeni-bolgelere-saldiriyor-1062490347.html

Putin, Donetsk ve Lugansk ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti

Putin, Donetsk ve Lugansk ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin müzakereleri reddettiğini ve Rusya topraklarına dahil edilen yeni bölgeleri terör metotları kullanarak... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T14:51+0300

2022-10-19T14:51+0300

2022-10-19T15:24+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

müzakere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062490915_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_a9f7b7f1914dad0cc0bea319ddccb28f.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, Kiev rejiminin eylemleri nedeniyle Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.Putin, "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'nın bünyesine dahil edilmeden önce sıkıyönetim uygulandığını hatırlatırım. Şu anda da, Rusya mevzuatı kapsamında sıkıyönetim uygulamasını başlatmamız gerekiyor. Bundan dolayı, Rusya Federasyonu'nun bu dört bölgesinde sıkıyönetim uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladım. Belge, hemen Federasyon Konseyi'nin onayına sunulacak" dedi.Ukrayna'nın referandum sonucu Rus topraklarına katılan bölgelere yönelik tutumunu eleştiren Rusya lideri, "Dört yeni bölgenin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin anayasal kanunlar yürürlüğe girdi. Kiev rejimi, bildiğiniz gibi, halkın iradesini ve seçimini tanımayı reddetti, müzakere önerilerini geri çeviriyor. Aksine bombardımanlara devam ediyor. Siviller ölüyor. Neo-Naziler aleni bir şekilde terör metotları kullanıyor, yaşam destek tesislerinde sabotajlar düzenliyor ve yerel yetkililerin temsilcilerine suikast düzenliyor" diye konuştu.Putin, imzaladığı kararnameyle hükümete, ilgili kurumlardan alınacak önerilere uygun olarak, sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde uygulamaya koyulacak önlemlere ilişkin öneriler sunma talimatı verdi.Kararname uyarınca sıkıyönetim uygulanan dönem boyunca Rusya'da 30 Ocak 2022 tarihli Sıkıyönetim Kanunu'nda öngörülen diğer önlemler de uygulanabilecek.'4 bölgede azami müdahale seviyesi rejimi ilan edildi'Rusya lideri Putin, sıkıyönetim ilan edilen 4 bölgede 'azami müdahale seviyesi rejimi' ilan edilmesini öngören kararnameyi de imzaladı.

https://sputniknews.com.tr/20221018/peskov-rusyanin-yeni-bolgeleri-diger-bolgelerle-ayni-sekilde-korunuyor-1062443313.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, ukrayna, müzakere