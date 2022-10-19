https://sputniknews.com.tr/20221019/prof-dr-halacoglu-ii-abdulhamidin-icki-siparis-listesini-paylasti-300-sise-bordo-sarabi-1062501590.html

Prof. Dr. Halaçoğlu, II. Abdülhamid'in içki sipariş listesini paylaştı: 300 şişe Bordo şarabı...

Prof. Dr. Halaçoğlu, II. Abdülhamid'in içki sipariş listesini paylaştı: 300 şişe Bordo şarabı...

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Abdülhamid Han döneminde saraya alınan içki miktarının yer aldığı tarihi belgeleri paylaştı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

2. abdülhamid

içki

yıldız

yıldız sarayı

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Eski Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı ve siyasetçi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, kendi YouTube kanalından yayınladığı programında Abdülhamid Han dönemine ait olduğunu söylediği bir belge paylaştı.Halaçoğlu, şunları aktardı:Halaçoğlu'nun paylaştığı içki listesi ise şu şekilde:

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2. abdülhamid, içki, yıldız, yıldız sarayı