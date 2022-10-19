https://sputniknews.com.tr/20221019/prof-dr-halacoglu-ii-abdulhamidin-icki-siparis-listesini-paylasti-300-sise-bordo-sarabi-1062501590.html
Prof. Dr. Halaçoğlu, II. Abdülhamid'in içki sipariş listesini paylaştı: 300 şişe Bordo şarabı...
Prof. Dr. Halaçoğlu, II. Abdülhamid'in içki sipariş listesini paylaştı: 300 şişe Bordo şarabı...
Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Abdülhamid Han döneminde saraya alınan içki miktarının yer aldığı tarihi belgeleri paylaştı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T21:12+0300
2022-10-19T21:12+0300
2022-10-19T21:13+0300
türkiye
2. abdülhamid
içki
yıldız
yıldız sarayı
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Eski Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı ve siyasetçi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, kendi YouTube kanalından yayınladığı programında Abdülhamid Han dönemine ait olduğunu söylediği bir belge paylaştı.Halaçoğlu, şunları aktardı:Halaçoğlu'nun paylaştığı içki listesi ise şu şekilde:
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2. abdülhamid, içki, yıldız, yıldız sarayı
2. abdülhamid, içki, yıldız, yıldız sarayı
Prof. Dr. Halaçoğlu, II. Abdülhamid'in içki sipariş listesini paylaştı: 300 şişe Bordo şarabı...
21:12 19.10.2022 (güncellendi: 21:13 19.10.2022) Abone ol
Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Abdülhamid Han döneminde saraya alınan içki miktarının yer aldığı tarihi belgeleri paylaştı.
Eski Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı ve siyasetçi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, kendi YouTube kanalından yayınladığı programında Abdülhamid Han dönemine ait olduğunu söylediği bir belge paylaştı.
Halaçoğlu, şunları aktardı:
"Şu belge, Abdülhamid Han döneminde Yıldız Sarayı'nın içki sipariş listesidir. Ne istiyormuş? 24 şişe kına şarabı, 300 şişe Bordo şarabı, 2 ambar Viyana birası, 24 şişe Porto şarabı. Anlatabildim mi? Osmanlı düşmanı falan değilim. Tam tersi; Tarihçi, tarihi olayları tam olarak anlatmak mecburiyetindedir"
Halaçoğlu'nun paylaştığı içki listesi ise şu şekilde: