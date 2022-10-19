https://sputniknews.com.tr/20221019/pervin-buldan-2023-yili-butcesinden-savas-politikalarina-ayrilan-pay-2022-butcesinin-tam-2-kati-1062470068.html

Pervin Buldan: 2023 yılı bütçesinden savaş politikalarına ayrılan pay, 2022 bütçesinin tam 2 katı

Pervin Buldan: 2023 yılı bütçesinden savaş politikalarına ayrılan pay, 2022 bütçesinin tam 2 katı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "2023 yılı bütçesinde faiz ve savaş lobisi olduğunu ama halkın, emekçilerin, işçilerin, kadınların, yoksulların ve... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T01:46+0300

2022-10-19T01:46+0300

2022-10-19T01:49+0300

türkiye

amasra

hdp

pervin buldan

dezenformasyon

faiz

maden

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Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Amasra'da yaşanan maden kazasında tarifsiz bir acı yaşadıklarını, bunun "asla bir kaza olmadığını" söyledi.Amasra'nın, Soma, Ermenek, Zonguldak, Elbistan, Siirt ve Şırnak'ın devamı olduğunu belirten Buldan, yaşanan felaketlerin nedeninin denetimsizlik, cezasızlık, kar hırsı ve üretim baskısı olduğunu ileri sürdü.Sadece bir yıl içerisinde 1359 işçinin hayatını kaybettiğini anımsatan Buldan, yaşanan kazanın kesinlikle "kader planı" olmadığını dile getirdi. Buldan, "Bu, işçilerin canı ve kanı üzerinden yapılan kar ve sömürü planıdır. AKP Genel Başkanı 'hamdolsun 24 saat geçmeden 41 şehidimize ulaştık' şeklinde hafızalardan silinmeyecek bir açıklama daha yaptı. Allah'tan korkun, 41 can yaşamını yitirmiş ve sizin hesabınız onlara ulaşım saati olarak gözler önüne seriliyor. Bari konuşmayın, bari susun, bari bu kadar canın yitirilmesine saygı duyun ama nafile" dedi.'Gidecekler, göndereceğiz'Pervin Buldan, 2023 yılı bütçe teklifinin TBMM'ye sunulduğunu, savunma adı altında güvenlik harcamalarına ayrılan payın 468.7 milyar lira olduğunu belirtti.Bütçe teklifinde faiz giderlerine ayrılan payın ise 565.6 milyar lira öngörüldüğünü vurgulayan Buldan, şunları kaydetti:Buldan, geçtiğimiz hafta kanunlaşan "dezenformasyon" yasasının, kendilerine göre bir "sansür" yasası olduğunu ifade etti."Bu yasayı, halkın yaşadığı sefalet ve yolsuzluklar konuşulmasın diye çıkardılar" diyen Buldan, yasanın "AKP ve MHP'yi koruma ve yaşatma yasası" olduğunu iddia etti. Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20210622/deniz-poyraza-terorist-diyen-bahceliye-buldandan-yanit-savcilari-goreve-cagiriyoruz-1044789774.html

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