https://sputniknews.com.tr/20221019/musta-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-15-gun-yasaklandi-1062504869.html

Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T22:57+0300

2022-10-19T22:57+0300

2022-10-19T22:57+0300

türkiye

muş

yasak

toplantı

toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu

valilik

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Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'güvenlik güçlerinin ülke geneli ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği' belirtildi.'Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketleri ve propagandaya dönüşebileceği kaydedilen açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin' değerlendirildiği bildirildi.Yasadışı örgütler ve uzantılarınca sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amaçlanmıştır.Bu kapsamda Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 20 Ekim saat 00.01’den 3 Kasım saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

https://sputniknews.com.tr/20221018/chp-dezenformasyon-yasasinin-29-maddesinin-iptali-istemiyle-anayasa-mahkemesine-basvurdu-1062453452.html

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muş, yasak, toplantı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, valilik