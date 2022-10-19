https://sputniknews.com.tr/20221019/milli-savunma-bakani-akar-ve-abd-savunma-bakani-austin-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi---1062501911.html
Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel savunma ve... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T21:21+0300
2022-10-19T21:21+0300
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hulusi akar
Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:21 19.10.2022 (güncellendi: 21:24 19.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.