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https://sputniknews.com.tr/20221019/milli-savunma-bakani-akar-ve-abd-savunma-bakani-austin-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi---1062501911.html
Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel savunma ve... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
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hulusi akar
hulusi akar

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi

21:21 19.10.2022 (güncellendi: 21:24 19.10.2022)
© Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
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