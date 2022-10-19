Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi

© Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin © Milli Savunma Bakanlığı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.