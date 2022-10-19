https://sputniknews.com.tr/20221019/lufthansa-ucagi-istanbul-havalimanina-acil-inis-yapti-1062484792.html

Lufthansa uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Lufthansa uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın Almanya'nın Frankfurt kenti ile Hindistan'ın Bangalor şehri seferini yapan uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T13:28+0300

2022-10-19T13:28+0300

2022-10-19T13:32+0300

türkiye

lufthansa

istanbul havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101541/22/1015412286_0:263:3001:1951_1920x0_80_0_0_c0cfca18d661e78b9b32ae7759344ef5.jpg

Alınan bilgiye göre, Lufthansa'nın LH-754 sefer sayılı Boeing 747 tipi yolcu uçağı Türkiye hava sahası üzerindeyken bir yolcu aniden rahatsızlandı. Nefes darlığı yaşayan yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı.Uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. 338 yolcunun bulunduğu uçak, dün akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Uçağın inişinin ardından rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, yolcuların bir kısmı 18 saati aşkın süredir havalimanında beklemek zorunda kaldıkları yönündeki şikayetlerini havayolu şirketine sosyal medya üzerinden iletti.Çoğunluğu Hindistan vatandaşı olan yolcular ayrıca, ülkelerinin ilgili bakanlık ve yetkililerine yardım çağrısında bulundu.

türkiye

istanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lufthansa, istanbul havalimanı