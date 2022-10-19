Lufthansa uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
13:28 19.10.2022 (güncellendi: 13:32 19.10.2022)
© Sputnik / Dmitriy Petrochenko/
Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın Almanya'nın Frankfurt kenti ile Hindistan'ın Bangalor şehri seferini yapan uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Alınan bilgiye göre, Lufthansa'nın LH-754 sefer sayılı Boeing 747 tipi yolcu uçağı Türkiye hava sahası üzerindeyken bir yolcu aniden rahatsızlandı. Nefes darlığı yaşayan yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı.
Uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. 338 yolcunun bulunduğu uçak, dün akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Uçağın inişinin ardından rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, yolcuların bir kısmı 18 saati aşkın süredir havalimanında beklemek zorunda kaldıkları yönündeki şikayetlerini havayolu şirketine sosyal medya üzerinden iletti.
@lufthansa worst ever service from Lufthansa, stranded in Istanbul airport for 18+ hours..elderly people, babies..everyone struggling ! You promised hotels, quick resolution..but NOTHING! #emergency LH754 pic.twitter.com/mVSDfAIryX— Jibin John (@jibinjohn) October 19, 2022
Çoğunluğu Hindistan vatandaşı olan yolcular ayrıca, ülkelerinin ilgili bakanlık ve yetkililerine yardım çağrısında bulundu.
@DrSJaishankar @MEAIndia please help. Passengers of yesterday's @lufthansa LH754 are currently stuck in Istanbul airport with officials constantly changing the departure of our diverted flight. People are calling sick as we are contained in one lounge with no rest. pic.twitter.com/tySiaja6CO— Lochan Appannah (@LuzingMyMind) October 19, 2022