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Lufthansa uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Lufthansa uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın Almanya'nın Frankfurt kenti ile Hindistan'ın Bangalor şehri seferini yapan uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T13:28+0300
2022-10-19T13:32+0300
türkiye
lufthansa
istanbul havalimanı
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Alınan bilgiye göre, Lufthansa'nın LH-754 sefer sayılı Boeing 747 tipi yolcu uçağı Türkiye hava sahası üzerindeyken bir yolcu aniden rahatsızlandı. Nefes darlığı yaşayan yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı.Uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. 338 yolcunun bulunduğu uçak, dün akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Uçağın inişinin ardından rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, yolcuların bir kısmı 18 saati aşkın süredir havalimanında beklemek zorunda kaldıkları yönündeki şikayetlerini havayolu şirketine sosyal medya üzerinden iletti.Çoğunluğu Hindistan vatandaşı olan yolcular ayrıca, ülkelerinin ilgili bakanlık ve yetkililerine yardım çağrısında bulundu.
türkiye
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lufthansa, istanbul havalimanı
lufthansa, istanbul havalimanı

Lufthansa uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

13:28 19.10.2022 (güncellendi: 13:32 19.10.2022)
© Sputnik / Dmitriy Petrochenko / Multimedya arşivine gidinLufthansa uçağı
Lufthansa uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© Sputnik / Dmitriy Petrochenko
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın Almanya'nın Frankfurt kenti ile Hindistan'ın Bangalor şehri seferini yapan uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Alınan bilgiye göre, Lufthansa'nın LH-754 sefer sayılı Boeing 747 tipi yolcu uçağı Türkiye hava sahası üzerindeyken bir yolcu aniden rahatsızlandı. Nefes darlığı yaşayan yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı.
Uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. 338 yolcunun bulunduğu uçak, dün akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Uçağın inişinin ardından rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, yolcuların bir kısmı 18 saati aşkın süredir havalimanında beklemek zorunda kaldıkları yönündeki şikayetlerini havayolu şirketine sosyal medya üzerinden iletti.
Çoğunluğu Hindistan vatandaşı olan yolcular ayrıca, ülkelerinin ilgili bakanlık ve yetkililerine yardım çağrısında bulundu.
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