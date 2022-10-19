https://sputniknews.com.tr/20221019/lohusa-esini-doverek-olduren-saniga-iyi-hal-indirimi-ile-25-yil-hapis-1062475147.html
Lohusa eşini döverek öldüren sanığa ‘iyi hal indirimi’ ile 25 yıl hapis
Lohusa eşini döverek öldüren sanığa ‘iyi hal indirimi’ ile 25 yıl hapis
Kilis'te, geçen yıl yeni doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i (27) darbedip, kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Mahmut... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T10:22+0300
2022-10-19T10:22+0300
2022-10-19T10:30+0300
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Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi’nde, 13 Ekim 2021’de meydana gelen olayda Mahmut Muhammet Özyer, 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer’i dövdü. Tedaviye alınan yaralı Fatime Gül Özyer, doktorların müdahalesine rağmen 20 Ekim 2021’de yaşamını yitirdi.Olaydan sonra tutuklanan ve hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mahmut Muhammet Özyer, bugün 4’üncü kez hakim karşısına çıktı.Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra Fatime Gül Özyer’in babası Ahmet ve annesi Kezban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve tanıklar katıldı.'Hastanede sedyeden düştü' dediTutuklu sanık Mahmut Muhammet Özyer, eşini darbetmediğini, sadece 2 tokat attığını ve eşinin hastanede sedyeden düştüğünü öne sürerek, tahliyesini istedi. Savcı ise mütalaasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanığı önce müebbet, ardından duruşmadaki iyi halini dikkate alarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan Fatime Gül Özyer’in ailesinin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, “Sanık yaptığı eylemin pişmanlığını göstermediği halde, 62’nci maddeye göre indirim yapılarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Biz bu davayı istinaf mahkemesine götüreceğiz. Orada adaletli bir karar çıkmazsa Yargıtay’a götüreceğiz” dedi.Fatime Gül Özyer’in babası Ahmet Çetin ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması için davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220705/esini-kacirip-barakaya-kapatarak-basina-kopek-bagladi-iyi-hal-indirimiyle-5-yil-hapis-cezasi-1058327101.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri, iyi hal indirimi, iyi hal indirimi
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri, iyi hal indirimi, iyi hal indirimi
Lohusa eşini döverek öldüren sanığa ‘iyi hal indirimi’ ile 25 yıl hapis
10:22 19.10.2022 (güncellendi: 10:30 19.10.2022) Abone ol
Kilis'te, geçen yıl yeni doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i (27) darbedip, kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Mahmut Muhammet Özyer (29), duruşmadaki iyi hali dikkate alınıp önce müebbet, ardından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi’nde, 13 Ekim 2021’de meydana gelen olayda Mahmut Muhammet Özyer, 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer’i dövdü. Tedaviye alınan yaralı Fatime Gül Özyer, doktorların müdahalesine rağmen 20 Ekim 2021’de yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra tutuklanan ve hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mahmut Muhammet Özyer, bugün 4’üncü kez hakim karşısına çıktı.
Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra Fatime Gül Özyer’in babası Ahmet ve annesi Kezban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve tanıklar katıldı.
'Hastanede sedyeden düştü' dedi
Tutuklu sanık Mahmut Muhammet Özyer, eşini darbetmediğini, sadece 2 tokat attığını ve eşinin hastanede sedyeden düştüğünü öne sürerek, tahliyesini istedi. Savcı ise mütalaasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanığı önce müebbet, ardından duruşmadaki iyi halini dikkate alarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan Fatime Gül Özyer’in ailesinin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, “Sanık yaptığı eylemin pişmanlığını göstermediği halde, 62’nci maddeye göre indirim yapılarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Biz bu davayı istinaf mahkemesine götüreceğiz. Orada adaletli bir karar çıkmazsa Yargıtay’a götüreceğiz” dedi.
Fatime Gül Özyer’in babası Ahmet Çetin ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması için davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.