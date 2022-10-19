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https://sputniknews.com.tr/20221019/kilolu-iki-kisi-arasinda-sikisan-yolcu-sosyal-medyayi-ikiye-boldu-firma-tazminat-odeyecek-1062472443.html
Kilolu iki kişi arasında sıkışan yolcu sosyal medyayı ikiye böldü: Firma tazminat ödeyecek
Kilolu iki kişi arasında sıkışan yolcu sosyal medyayı ikiye böldü: Firma tazminat ödeyecek
Sydney Watson isimli yolcunun paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kilolu iki yolcunun ortasında yolculuk yaptığı belirten Watson'un bu paylaşımı tepki... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T07:54+0300
2022-10-19T07:59+0300
yaşam
yolcu uçağı
obez
obezite
fazla kilolu
tazminat
yolcu
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Sosyal medya günlerdir Sydney Watson isimli yolcunun paylaşımını konuşuyor.Üçlü koltuğun ortasında yolculuk eden Watson, 3 saatlik uçuş boyunca yanında iki kilolu yolcu olduğunu ve bu yüzden mağdur olduğunu açıklamıştı. O anların fotoğrafını çekerek Twitter hesabı üzerinden paylaşan genç kadının 'iki obez insan arasında sıkışıp kaldığından' şikayet ettiği bu paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.Pek çok kullanıcı Watson'ı insanların dış görünüşü ile alay etmekle suçlarken bazı kullanıcılar ise bu durumun uçuş konforunu düşürdüğü konusunda Watson ile hemfikir olmuştu.Hürriyet'in haberine göre, sosyal medyayı adeta ikiye bölen bu olay sonrası havayolu firmasının kararı belli oldu.Watson, havayolu firmasından gelen elektronik postayı sosyal medya hesabı üzerinde paylaştı.'Başka bir müşterinin koltuk alanını ihlal etmesi nedeniyle konforunun azalmasına içtenlikle üzülüyorum' denilen mesajda şu ifadeler yer aldı;Bazı kullanıcılar şirketin ödeme yapma kararını da eleştiri yağmuruna tuttu. Havayolundan tazminat kazandığını belirten Watson önerilen ücreti ise beğenmedi.Watson konuya ilişkin yaptığı paylaşımda 'şirketin bana önerdiği 150 dolarlık ödemeyi ihtiyacı olan birine vermeyi tercih ederim' ifadesine yer verdi.
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yolcu uçağı, obez, obezite, fazla kilolu, tazminat, yolcu
yolcu uçağı, obez, obezite, fazla kilolu, tazminat, yolcu

Kilolu iki kişi arasında sıkışan yolcu sosyal medyayı ikiye böldü: Firma tazminat ödeyecek

07:54 19.10.2022 (güncellendi: 07:59 19.10.2022)
© AAPilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi
Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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Sydney Watson isimli yolcunun paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kilolu iki yolcunun ortasında yolculuk yaptığı belirten Watson'un bu paylaşımı tepki çekerken, havayolu firmasından tartışma yaratan bir karar geldi.
Sosyal medya günlerdir Sydney Watson isimli yolcunun paylaşımını konuşuyor.
Üçlü koltuğun ortasında yolculuk eden Watson, 3 saatlik uçuş boyunca yanında iki kilolu yolcu olduğunu ve bu yüzden mağdur olduğunu açıklamıştı. O anların fotoğrafını çekerek Twitter hesabı üzerinden paylaşan genç kadının 'iki obez insan arasında sıkışıp kaldığından' şikayet ettiği bu paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.
Pek çok kullanıcı Watson'ı insanların dış görünüşü ile alay etmekle suçlarken bazı kullanıcılar ise bu durumun uçuş konforunu düşürdüğü konusunda Watson ile hemfikir olmuştu.
Hürriyet'in haberine göre, sosyal medyayı adeta ikiye bölen bu olay sonrası havayolu firmasının kararı belli oldu.
Watson, havayolu firmasından gelen elektronik postayı sosyal medya hesabı üzerinde paylaştı.
'Başka bir müşterinin koltuk alanını ihlal etmesi nedeniyle konforunun azalmasına içtenlikle üzülüyorum' denilen mesajda şu ifadeler yer aldı;
"Bu uçuşta görevlilerimiz oturma düzeninde değişiklik yapamadılar. Ancak iyi niyet göstergesi olarak, size ayrı bir e-posta yoluyla 150 dolarlık bir seyahat kredisi tanımlıyoruz."
Bazı kullanıcılar şirketin ödeme yapma kararını da eleştiri yağmuruna tuttu. Havayolundan tazminat kazandığını belirten Watson önerilen ücreti ise beğenmedi.
Watson konuya ilişkin yaptığı paylaşımda 'şirketin bana önerdiği 150 dolarlık ödemeyi ihtiyacı olan birine vermeyi tercih ederim' ifadesine yer verdi.
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