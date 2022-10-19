https://sputniknews.com.tr/20221019/kilolu-iki-kisi-arasinda-sikisan-yolcu-sosyal-medyayi-ikiye-boldu-firma-tazminat-odeyecek-1062472443.html

Kilolu iki kişi arasında sıkışan yolcu sosyal medyayı ikiye böldü: Firma tazminat ödeyecek

Kilolu iki kişi arasında sıkışan yolcu sosyal medyayı ikiye böldü: Firma tazminat ödeyecek

Sydney Watson isimli yolcunun paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kilolu iki yolcunun ortasında yolculuk yaptığı belirten Watson'un bu paylaşımı tepki... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T07:54+0300

2022-10-19T07:54+0300

2022-10-19T07:59+0300

yaşam

yolcu uçağı

obez

obezite

fazla kilolu

tazminat

yolcu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056286446_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4211b93a61ec2825566fa394059d6506.jpg

Sosyal medya günlerdir Sydney Watson isimli yolcunun paylaşımını konuşuyor.Üçlü koltuğun ortasında yolculuk eden Watson, 3 saatlik uçuş boyunca yanında iki kilolu yolcu olduğunu ve bu yüzden mağdur olduğunu açıklamıştı. O anların fotoğrafını çekerek Twitter hesabı üzerinden paylaşan genç kadının 'iki obez insan arasında sıkışıp kaldığından' şikayet ettiği bu paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.Pek çok kullanıcı Watson'ı insanların dış görünüşü ile alay etmekle suçlarken bazı kullanıcılar ise bu durumun uçuş konforunu düşürdüğü konusunda Watson ile hemfikir olmuştu.Hürriyet'in haberine göre, sosyal medyayı adeta ikiye bölen bu olay sonrası havayolu firmasının kararı belli oldu.Watson, havayolu firmasından gelen elektronik postayı sosyal medya hesabı üzerinde paylaştı.'Başka bir müşterinin koltuk alanını ihlal etmesi nedeniyle konforunun azalmasına içtenlikle üzülüyorum' denilen mesajda şu ifadeler yer aldı;Bazı kullanıcılar şirketin ödeme yapma kararını da eleştiri yağmuruna tuttu. Havayolundan tazminat kazandığını belirten Watson önerilen ücreti ise beğenmedi.Watson konuya ilişkin yaptığı paylaşımda 'şirketin bana önerdiği 150 dolarlık ödemeyi ihtiyacı olan birine vermeyi tercih ederim' ifadesine yer verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yolcu uçağı, obez, obezite, fazla kilolu, tazminat, yolcu