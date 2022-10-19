Kilolu iki kişi arasında sıkışan yolcu sosyal medyayı ikiye böldü: Firma tazminat ödeyecek
07:54 19.10.2022 (güncellendi: 07:59 19.10.2022)
© AAPilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi
© AA
Sydney Watson isimli yolcunun paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kilolu iki yolcunun ortasında yolculuk yaptığı belirten Watson'un bu paylaşımı tepki çekerken, havayolu firmasından tartışma yaratan bir karar geldi.
Sosyal medya günlerdir Sydney Watson isimli yolcunun paylaşımını konuşuyor.
Üçlü koltuğun ortasında yolculuk eden Watson, 3 saatlik uçuş boyunca yanında iki kilolu yolcu olduğunu ve bu yüzden mağdur olduğunu açıklamıştı. O anların fotoğrafını çekerek Twitter hesabı üzerinden paylaşan genç kadının 'iki obez insan arasında sıkışıp kaldığından' şikayet ettiği bu paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.
.@AmericanAir we need to talk. https://t.co/cZ73Y3Iu3r— Dr. Sydney Watson (@SydneyLWatson) October 11, 2022
Pek çok kullanıcı Watson'ı insanların dış görünüşü ile alay etmekle suçlarken bazı kullanıcılar ise bu durumun uçuş konforunu düşürdüğü konusunda Watson ile hemfikir olmuştu.
Thanks for your genuinely funny tweets. They're making me chuckle while I'm sitting here dying inside on this packed flight. pic.twitter.com/0JoBE0KwTq— Dr. Sydney Watson (@SydneyLWatson) October 11, 2022
Hürriyet'in haberine göre, sosyal medyayı adeta ikiye bölen bu olay sonrası havayolu firmasının kararı belli oldu.
Watson, havayolu firmasından gelen elektronik postayı sosyal medya hesabı üzerinde paylaştı.
Well, here's the email I got from American Airlines. pic.twitter.com/bfa2jwoZYE— Dr. Sydney Watson (@SydneyLWatson) October 17, 2022
'Başka bir müşterinin koltuk alanını ihlal etmesi nedeniyle konforunun azalmasına içtenlikle üzülüyorum' denilen mesajda şu ifadeler yer aldı;
"Bu uçuşta görevlilerimiz oturma düzeninde değişiklik yapamadılar. Ancak iyi niyet göstergesi olarak, size ayrı bir e-posta yoluyla 150 dolarlık bir seyahat kredisi tanımlıyoruz."
Bazı kullanıcılar şirketin ödeme yapma kararını da eleştiri yağmuruna tuttu. Havayolundan tazminat kazandığını belirten Watson önerilen ücreti ise beğenmedi.
Watson konuya ilişkin yaptığı paylaşımda 'şirketin bana önerdiği 150 dolarlık ödemeyi ihtiyacı olan birine vermeyi tercih ederim' ifadesine yer verdi.