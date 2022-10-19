https://sputniknews.com.tr/20221019/kilicdaroglu-muhtarlar-ne-kadar-guclu-olursa-demokrasimiz-de-o-kadar-guclu-olur-1062499138.html

Kılıçdaroğlu: Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur

Kılıçdaroğlu: Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, "Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T19:14+0300

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türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

muhtar

demokrasi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20221018/kilicdaroglu-kasim-ayini-bekleyin-bay-kemali-bekleyin-1062461281.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muhtar, demokrasi