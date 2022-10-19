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Kılıçdaroğlu: Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur
Kılıçdaroğlu: Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, "Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muhtar, demokrasi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muhtar, demokrasi

Kılıçdaroğlu: Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur

19:14 19.10.2022 (güncellendi: 19:16 19.10.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, "Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Muhtarlarımız için, bütçe oluşturulmasından belediye meclisinde söz sahibi olmalarına kadar tüm koşulları sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Muhtarlarımız için, bütçe oluşturulmasından belediye meclisinde söz sahibi olmalarına kadar tüm koşulları sağlayacağız. Demokrasi işleyişinde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
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