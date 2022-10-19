https://sputniknews.com.tr/20221019/kapadokyada-2-turistin-oldugu-balon-kazasinda-pilot-tutuklandi-1062474959.html
Kapadokya'da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı
Kapadokya'da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı
Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin öldüğü, 3 turistin yaralandığı kazayla ilgili balon pilotu tutuklandı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T10:05+0300
2022-10-19T10:05+0300
2022-10-19T10:05+0300
türkiye
kapadokya
nevşehir
sıcak hava balonu
kaza
pilot
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Kentte dün sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yaptıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine iniş yaptığı sırada meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/kapadokyada-balon-kazasi-2si-agir-5-yarali-1062435735.html
türkiye
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kapadokya, nevşehir, sıcak hava balonu, kaza, pilot
kapadokya, nevşehir, sıcak hava balonu, kaza, pilot
Kapadokya'da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı
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Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin öldüğü, 3 turistin yaralandığı kazayla ilgili balon pilotu tutuklandı.
Kentte dün sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yaptıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine iniş yaptığı sırada meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.