https://sputniknews.com.tr/20221019/kapadokyada-2-turistin-oldugu-balon-kazasinda-pilot-tutuklandi-1062474959.html

Kapadokya'da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

Kapadokya'da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin öldüğü, 3 turistin yaralandığı kazayla ilgili balon pilotu tutuklandı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kapadokya

nevşehir

sıcak hava balonu

kaza

pilot

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Kentte dün sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yaptıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine iniş yaptığı sırada meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221018/kapadokyada-balon-kazasi-2si-agir-5-yarali-1062435735.html

türkiye

kapadokya

nevşehir

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kapadokya, nevşehir, sıcak hava balonu, kaza, pilot