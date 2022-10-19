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https://sputniknews.com.tr/20221019/kapadokyada-2-turistin-oldugu-balon-kazasinda-pilot-tutuklandi-1062474959.html
Kapadokya'da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı
Kapadokya'da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı
Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin öldüğü, 3 turistin yaralandığı kazayla ilgili balon pilotu tutuklandı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-19T10:05+0300
türkiye
kapadokya
nevşehir
sıcak hava balonu
kaza
pilot
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Kentte dün sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yaptıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine iniş yaptığı sırada meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/kapadokyada-balon-kazasi-2si-agir-5-yarali-1062435735.html
türkiye
kapadokya
nevşehir
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kapadokya, nevşehir, sıcak hava balonu, kaza, pilot
kapadokya, nevşehir, sıcak hava balonu, kaza, pilot

Kapadokya'da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

10:05 19.10.2022
© AANevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin öldüğü, 3 turistin yaralandığı kaza
Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin öldüğü, 3 turistin yaralandığı kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin öldüğü, 3 turistin yaralandığı kazayla ilgili balon pilotu tutuklandı.
Kentte dün sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yaptıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine iniş yaptığı sırada meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.
Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
TÜRKİYE
Kapadokya'da balon kazası: 2 turist öldü, 3 turist yaralandı
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