Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
08:47 19.10.2022 (güncellendi: 09:03 19.10.2022)
© Fotoğraf : InstagramTwitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız
© Fotoğraf : Instagram
Sosyal medyada Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı.
Jahrein adıyla çeşitli sosyal medya platformlarında yayın yapan Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı.
Twitter onaylı hesaba, Sonuç'un takipçileri ulaşamıyor.
Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındıhttps://t.co/IBWKl3nZ64 pic.twitter.com/jl7kH6JhKp— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 19, 2022
TWITTER HESABI ASKIYA ALDI
Jahrein'in askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi. Son olarak 710 binden fazla takipçiye sahip olan Ahmet Sonuç'un hesabının geri gelip gelmeyeceği bilinmiyor.
Nevşin Mengü, Jahrein olduğu için yayına katılmaktan vazgeçmişti
Gazeteci Nevşin Mengü, youtuber Oğuzhan Uğur'un sansür yasasını konuşmak için davet ettiği 'Sosyal Medya Yasası Özel' programına katılmaktan vazgeçmesinin nedeninin, 'Jahrein' olarak bilinen yayıncı Ahmet Sonuç'un konuklar arasında bulunması olduğunu söylemişti.
Mengü, kendi Youtube kanalında yaptığı programda Oğuzhan Uğur ile konuştuktan sonra program teklifini kabul ettiğini fakat tanıtımları gördüğünde vazgeçtiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Oğuzhan Uğur sansür yasasını konuşmak için davet etti. Ben de güzel olur dedim. Sonra tanıtımda baktım Jahrein orada. O da bizim hatamız. Adamı biz ciddiye aldık, yayınlara aldık falan. Herkes hata yapabilir. Adam kaldıramadı bunu. Başka birtakım işlere girdi herhalde, bilmiyorum. Tanışmıyorum etmiyorum. Herkes farklı fikirlere, keskin düşüncelere de sahip olabilir, bunları ifade etmekte de özgürdür... Ama bunlar zorbalar. Zorbalık yapıyorlar, bunda da özgürler. Benim hakkımda her şeyi yazabilirler, konuşabilirler. Ama aynı yerde, aynı platformda olmak istemem. Oturup ne konuşacağım yani. Karşı karşıya gelip de ciddiye alıp da bir şey konuşmam bu saatten sonra."
Jahrein: Nevşin'in kendisi gerçek bir zorba
Mengü'nün sözlerine yanıt veren Sonuç ise, "Nevşin'in kendisi gerçek bir zorbadır asıl. Haftalarca beni karalayan tweetleri favlayıp rt'ledi. Ben sadece geçmişteki ırkçı tweetlerini paylaşıp ('Abi ülke Afganistan’a döndü yaaa' gibi) bu twitleri oldukça ırkçı bulduğumu söyledim. Üstelik kendisine sosyal medya dışı ulaşıp neden böyle yaptığını sordurttuğumda bir sorunu olmadığını söyleyip ertesi gün bana hayvan düşmanı diyen bir tweeti daha favladı. Bu dünyada Nevşin dahil kimse hayvan sevgimi sorgulayacak cürme sahip değil. Herkes haddini bilsin. Son olarak insanlar tarafından onaylanmam için Nevşin’in yayınına çıkmaya ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Dün kendisinin katılmadığı Açık Mikrofon programında izleyiciden aldığım desteği bölüm çıkınca kendisi dahil hepiniz göreceksiniz. Hayırlı akşamlar" demişti.