https://sputniknews.com.tr/20221019/istanbulun-6-ilcesinde-su-kesintisi-7-saat-su-kesintisi-yasanacak--1062494290.html

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Ümraniye... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T16:26+0300

2022-10-19T16:26+0300

2022-10-19T16:26+0300

türkiye

istanbul

su kesintisi

belediye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg

İSKİ tarafından yayımlanan 19 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20220929/iski-acikladi-avcilarda-24-saatlik-su-kesintisi-1061747408.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, su kesintisi, belediye