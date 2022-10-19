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https://sputniknews.com.tr/20221019/istanbulun-6-ilcesinde-su-kesintisi-7-saat-su-kesintisi-yasanacak--1062494290.html
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Ümraniye... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T16:26+0300
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istanbul
su kesintisi
belediye
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İSKİ tarafından yayımlanan 19 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220929/iski-acikladi-avcilarda-24-saatlik-su-kesintisi-1061747408.html
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istanbul, su kesintisi, belediye
istanbul, su kesintisi, belediye

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak

16:26 19.10.2022
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Ümraniye ilçesinde yer alan Şerifali Mahallesinde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 7 saat boyunca su verilemeyecek.
İSKİ tarafından yayımlanan 19 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi şöyle:
Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 13.02'de başlayacağı ve 15.30'da bitmesi öngörülüyor. Barbaros Mahallesine su verilemeyecek.
Ümraniye'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.06'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Şerifali Mahallesine 7 saat boyunca su verilemeyecek.
Silivri'de yaşanacak su kesintisinin saat 13.39'da başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Yeni ve Mimar Sinan Mahallesine su verilemeyecek.
Sancaktepe'de yaşanacak su kesintisinin saat 13.48'de başlayacağı ve 20.00'da bitmesi öngörülüyor. Veysel Karani Mahallesine 6 saat boyunca su verilemeyecek.
Pendik'te yaşanacak su kesintisinin saat 13.45'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Sanayi, Şeyhli, Kurtköy ve Ramazanoğlu Mahallesine su verilemeyecek.
byaşanacak su kesintisinin saat 12.31'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Hürriyet Mahallesine su verilemeyecek.
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