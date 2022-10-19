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SON DAKİKA | İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde
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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221019/ingilterede-enflasyon-son-40-yilin-zirvesinde-1062473561.html
İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde
İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde
İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10.1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T09:25+0300
2022-10-19T09:30+0300
ingiltere
avrupa'da enerji krizi
enflasyon
enerji
gıda
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İngiltere'de enflasyon, gıda ve alkolsüz içecekler grubu öncülüğünde beklentinin üzerinde artarak hane halkı üzerindeki yaşam maliyeti krizini ağırlaştırdı.Temmuzda 40 yıl sonra çift haneleri gören yıllık tüketici enflasyonu ağustosta tek hanelere indikten sonra eylülde yeniden çift hanelere çıktı.Ülkede enflasyon Eylül ayında yüzde 10.1 olarak kaydedildi.Eylülde aylık enflasyon da yüzde 0.5 ile yüzde 0.4'lük beklentinin üzerinde gerçekleşti.Ülkede yıllık çekirdek enflasyon eylülde yüzde 6.5 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 6.4 olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221012/ingiliz-ekonomisi-kuculuyor-1062244947.html
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ingiltere, enflasyon, enerji, gıda
ingiltere, enflasyon, enerji, gıda

İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde

09:25 19.10.2022 (güncellendi: 09:30 19.10.2022)
© REUTERS / ANDREW BOYERSİngiltere - Pazar - Enflasyon - Market
İngiltere - Pazar - Enflasyon - Market - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© REUTERS / ANDREW BOYERS
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İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10.1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.
İngiltere'de enflasyon, gıda ve alkolsüz içecekler grubu öncülüğünde beklentinin üzerinde artarak hane halkı üzerindeki yaşam maliyeti krizini ağırlaştırdı.
Temmuzda 40 yıl sonra çift haneleri gören yıllık tüketici enflasyonu ağustosta tek hanelere indikten sonra eylülde yeniden çift hanelere çıktı.
Ülkede enflasyon Eylül ayında yüzde 10.1 olarak kaydedildi.
Eylülde aylık enflasyon da yüzde 0.5 ile yüzde 0.4'lük beklentinin üzerinde gerçekleşti.
Ülkede yıllık çekirdek enflasyon eylülde yüzde 6.5 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 6.4 olmuştu.
İngiltere Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
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