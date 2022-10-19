https://sputniknews.com.tr/20221019/hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselmelerine-iliskin-kararlar-resmi-gazetede-1062472206.html
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T06:34+0300
2022-10-19T06:34+0300
2022-10-19T06:34+0300
türkiye
hakim
hakim ve savcılar kurulu
resmi gazete
savcı
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HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Listede 38 hakim, 20 savcı ve 5 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.HSK'nin bir başka kararında ise Ağustos 2022 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.
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hakim, hakim ve savcılar kurulu, resmi gazete, savcı
hakim, hakim ve savcılar kurulu, resmi gazete, savcı
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
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Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Listede 38 hakim, 20 savcı ve 5 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.
Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.
HSK'nin bir başka kararında ise Ağustos 2022 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.