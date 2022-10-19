https://sputniknews.com.tr/20221019/galatasaray-baskani-ozbekten-tffye-mhk-baskan-yardimcisi-murat-ilgazi-gorevden-alin-1062483765.html
Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF'ye: MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ı görevden alın
Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF'ye: MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ı görevden alın
TFF Başkanı Büyükekşi'ye MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın görevden alınmasını şart koşan Galatasaray Başkanı Özbek'in, "Bize gelince uygulanan ya da... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T13:04+0300
2022-10-19T13:04+0300
2022-10-19T13:14+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
mehmet büyükekşi
dursun özbek
türkiye futbol federasyonu (tff)
var
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya gitti.Sarı-kırmızılılar, Riva'ya giderek hatalı gördükleri 9 pozisyonu Büyükekşi'ye iletti. Puan kaybettiği Giresunspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarındaki VAR kararlarını eleştiren sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.‘Yoksa sizi de art niyetli kabul edeceğiz’Özbek'in Büyükekşi'ye "Murat Ilgaz'ın görevine son verin yoksa sizi de federasyon olarak art niyetli kabul edeceğiz. Bize gelince uygulanan ya da uygulanmayan VAR başkalarının işine gelecek şekilde kullanılıyor. Bu iş iyi hoca kötü hoca işi değil. Adaletli ve adaletsiz ortam işi. Bu ortama Galatasaray'ı kurban etmem. Bu konuyla ilgili bir yaptırım olmazsa buraya bir daha gelmem" dediği bildirildi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile olan görüşmesinde Başkan Dursun Özbek'e eşlik eden Galatasaray'ın Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, yarın basın toplantısı düzenleyeceği ve ligin geride bırakılan kısmında yaşanan tüm olayları, hatalı kararları medya mensupları ile paylaşacağı öğrenildi.Devlerin VAR düellosuÖte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında VAR düellosu yaşandı. Sarı-kırmızılıların, önceki gece 01.26'da yayımladığı açıklamada ‘Utanç Vesikası’ başlığı kullanıldı; VAR sisteminin farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığı belirtildi ve TFF'nin adaleti sağlaması gerektiği vurgulandı. Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, buna 'futbolun marka değerini azaltan zamansız hezeyan' eleştirisini getirince Galatasaray'ın Twitter hesabından "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok" karşılığı verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221018/tffden-kuluplere-var-deneyimi-hakemlerin-macta-yasadiklarini-deneyimleyecekler-1062442891.html
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fenerbahçe, galatasaray, mehmet büyükekşi, dursun özbek, türkiye futbol federasyonu (tff), var
fenerbahçe, galatasaray, mehmet büyükekşi, dursun özbek, türkiye futbol federasyonu (tff), var
Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF'ye: MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ı görevden alın
13:04 19.10.2022 (güncellendi: 13:14 19.10.2022) Abone ol
TFF Başkanı Büyükekşi'ye MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın görevden alınmasını şart koşan Galatasaray Başkanı Özbek'in, "Bize gelince uygulanan ya da uygulanmayan VAR başkalarının işine gelecek şekilde kullanılıyor. Bu ortama Galatasaray'ı kurban etmem. Bu konuyla ilgili bir yaptırım olmazsa buraya bir daha gelmem" dediği öğrenildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya gitti.
Sarı-kırmızılılar, Riva'ya giderek hatalı gördükleri 9 pozisyonu Büyükekşi'ye iletti. Puan kaybettiği Giresunspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarındaki VAR kararlarını eleştiren sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
‘Yoksa sizi de art niyetli kabul edeceğiz’
Özbek'in Büyükekşi'ye "Murat Ilgaz'ın görevine son verin yoksa sizi de federasyon olarak art niyetli kabul edeceğiz. Bize gelince uygulanan ya da uygulanmayan VAR başkalarının işine gelecek şekilde kullanılıyor. Bu iş iyi hoca kötü hoca işi değil. Adaletli ve adaletsiz ortam işi. Bu ortama Galatasaray'ı kurban etmem. Bu konuyla ilgili bir yaptırım olmazsa buraya bir daha gelmem" dediği bildirildi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile olan görüşmesinde Başkan Dursun Özbek'e eşlik eden Galatasaray'ın Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, yarın basın toplantısı düzenleyeceği ve ligin geride bırakılan kısmında yaşanan tüm olayları, hatalı kararları medya mensupları ile paylaşacağı öğrenildi.
Devlerin VAR düellosu
Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında VAR düellosu yaşandı. Sarı-kırmızılıların, önceki gece 01.26'da yayımladığı açıklamada ‘Utanç Vesikası’ başlığı kullanıldı; VAR sisteminin farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığı belirtildi ve TFF'nin adaleti sağlaması gerektiği vurgulandı. Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, buna 'futbolun marka değerini azaltan zamansız hezeyan' eleştirisini getirince Galatasaray'ın Twitter hesabından "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok" karşılığı verildi.