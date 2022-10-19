https://sputniknews.com.tr/20221019/galatasaray-baskani-ozbekten-tffye-mhk-baskan-yardimcisi-murat-ilgazi-gorevden-alin-1062483765.html

Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF'ye: MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ı görevden alın

Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF'ye: MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ı görevden alın

TFF Başkanı Büyükekşi'ye MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın görevden alınmasını şart koşan Galatasaray Başkanı Özbek'in, "Bize gelince uygulanan ya da... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T13:04+0300

2022-10-19T13:04+0300

2022-10-19T13:14+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

mehmet büyükekşi

dursun özbek

türkiye futbol federasyonu (tff)

var

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya gitti.Sarı-kırmızılılar, Riva'ya giderek hatalı gördükleri 9 pozisyonu Büyükekşi'ye iletti. Puan kaybettiği Giresunspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarındaki VAR kararlarını eleştiren sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.‘Yoksa sizi de art niyetli kabul edeceğiz’Özbek'in Büyükekşi'ye "Murat Ilgaz'ın görevine son verin yoksa sizi de federasyon olarak art niyetli kabul edeceğiz. Bize gelince uygulanan ya da uygulanmayan VAR başkalarının işine gelecek şekilde kullanılıyor. Bu iş iyi hoca kötü hoca işi değil. Adaletli ve adaletsiz ortam işi. Bu ortama Galatasaray'ı kurban etmem. Bu konuyla ilgili bir yaptırım olmazsa buraya bir daha gelmem" dediği bildirildi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile olan görüşmesinde Başkan Dursun Özbek'e eşlik eden Galatasaray'ın Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, yarın basın toplantısı düzenleyeceği ve ligin geride bırakılan kısmında yaşanan tüm olayları, hatalı kararları medya mensupları ile paylaşacağı öğrenildi.Devlerin VAR düellosuÖte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında VAR düellosu yaşandı. Sarı-kırmızılıların, önceki gece 01.26'da yayımladığı açıklamada ‘Utanç Vesikası’ başlığı kullanıldı; VAR sisteminin farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığı belirtildi ve TFF'nin adaleti sağlaması gerektiği vurgulandı. Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, buna 'futbolun marka değerini azaltan zamansız hezeyan' eleştirisini getirince Galatasaray'ın Twitter hesabından "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok" karşılığı verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221018/tffden-kuluplere-var-deneyimi-hakemlerin-macta-yasadiklarini-deneyimleyecekler-1062442891.html

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fenerbahçe, galatasaray, mehmet büyükekşi, dursun özbek, türkiye futbol federasyonu (tff), var