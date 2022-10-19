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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221019/fox-news-sunucusu-carlson-bideni-ekonomi-ve-ukrayna-hakkindaki-sozleri-icin-elestirdi-1062484008.html
Fox News sunucusundan 'Asıl Ukrayna için endişeliyim, bizim ekonomimiz güçlü' diyen Biden'a eleştiri
Fox News sunucusundan 'Asıl Ukrayna için endişeliyim, bizim ekonomimiz güçlü' diyen Biden'a eleştiri
Fox News sunucusu Tucker Carlson, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendi ülkesindeki sorunlara yoğunlaşması gerekirken Ukrayna için endişe duyduğunu belirtti. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T13:04+0300
2022-10-19T13:05+0300
ukrayna krizi
tucker carlson
abd
joe biden
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Biden’i Ukrayna hakkındaki sözleri için eleştiren Carlson, ABD Başkanı'nın kendi ülkesindeki sorunlara yoğunlaşması gerektiğine dikkat çekti.Canlı yayında Biden’in sözlerini taklit eden Fox News sunucusu, “‘Kendi ekonomimiz için endişeli değilim, Ukrayna için endişeliyim. Ekonomimiz çok güçlü.’ Gerçekten mi? Piyasaları hiç gördünüz mü? Borsadaki durum sadece zenginleri endişelendirmiyor, sizin emekli hesabınız da ona bağlı. Borsa hızla düşüyor” diye konuştu.ABD’deki enflasyonun rekor seviyeler ulaştığını vurgulayan Carlson, Biden ise bunun sorumluluğunu Cumhuriyetçilerin üzerine yıkmaya çalıştığını ifade etti.ABD Başkanı Biden, daha önce Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ‘Cumhuriyetçilerin Kongrede istediklerini almaları durumunda fiyatların artacağını, enflasyonun ise daha da kötüleşeceğini’ yazmıştı.Carlson, “Gerçekten mi? Hadi, hadi, bize bunun nasıl çalıştığını anlatın. Gerçekten inanılmaz, gerçekten. Bu, gözünüzün önünde bir kurabiyeyi yiyip sonra da ‘Hayır, kurabiyeyi sen yedin’ demek gibi bir şey. Hastalıklı bir mantık” eleştirisini yöneltti.
https://sputniknews.com.tr/20221015/bidendan-ukraynaya-bir-askeri-yardim-daha-725-milyon-dolar-tahsis-edilmesi-talimati-verdi-1062342559.html
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tucker carlson, abd, joe biden, ukrayna
tucker carlson, abd, joe biden, ukrayna

Fox News sunucusundan 'Asıl Ukrayna için endişeliyim, bizim ekonomimiz güçlü' diyen Biden'a eleştiri

13:04 19.10.2022 (güncellendi: 13:05 19.10.2022)
© AP Photo / Richard DrewTucker Carlson
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Richard Drew
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Fox News sunucusu Tucker Carlson, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendi ülkesindeki sorunlara yoğunlaşması gerekirken Ukrayna için endişe duyduğunu belirtti.
Biden’i Ukrayna hakkındaki sözleri için eleştiren Carlson, ABD Başkanı'nın kendi ülkesindeki sorunlara yoğunlaşması gerektiğine dikkat çekti.
Canlı yayında Biden’in sözlerini taklit eden Fox News sunucusu, “‘Kendi ekonomimiz için endişeli değilim, Ukrayna için endişeliyim. Ekonomimiz çok güçlü.’ Gerçekten mi? Piyasaları hiç gördünüz mü? Borsadaki durum sadece zenginleri endişelendirmiyor, sizin emekli hesabınız da ona bağlı. Borsa hızla düşüyor” diye konuştu.
ABD’deki enflasyonun rekor seviyeler ulaştığını vurgulayan Carlson, Biden ise bunun sorumluluğunu Cumhuriyetçilerin üzerine yıkmaya çalıştığını ifade etti.
ABD Başkanı Biden, daha önce Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ‘Cumhuriyetçilerin Kongrede istediklerini almaları durumunda fiyatların artacağını, enflasyonun ise daha da kötüleşeceğini’ yazmıştı.
Carlson, “Gerçekten mi? Hadi, hadi, bize bunun nasıl çalıştığını anlatın. Gerçekten inanılmaz, gerçekten. Bu, gözünüzün önünde bir kurabiyeyi yiyip sonra da ‘Hayır, kurabiyeyi sen yedin’ demek gibi bir şey. Hastalıklı bir mantık” eleştirisini yöneltti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
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