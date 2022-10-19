https://sputniknews.com.tr/20221019/euro-bolgesinde-enflasyon-rekor-kirdi-1062479811.html
Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı
Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı
Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9.1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9.9'a yükselerek rekor kırdı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T12:11+0300
2022-10-19T12:11+0300
2022-10-19T12:11+0300
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euro bölgesi
Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı
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Ayrıntılar geliyor
Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9.1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9.9'a yükselerek rekor kırdı.