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Erdoğan: Kadın muhtarlarımızın doğum izinlerine ilişkin yasal düzenlemesinde son aşamaya geldik
Erdoğan: Kadın muhtarlarımızın doğum izinlerine ilişkin yasal düzenlemesinde son aşamaya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın muhtarlarımızın doğum izinlerine ilişkin yasal düzenlemesinde son aşamaya geldik" dedi. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T14:39+0300
2022-10-19T15:20+0300
politika
recep tayyip erdoğan
muhtar
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası temel atma töreninde konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, muhtar, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, muhtar, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Kadın muhtarlarımızın doğum izinlerine ilişkin yasal düzenlemesinde son aşamaya geldik

14:39 19.10.2022 (güncellendi: 15:20 19.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası temel atma töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası temel atma töreninde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın muhtarlarımızın doğum izinlerine ilişkin yasal düzenlemesinde son aşamaya geldik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası temel atma töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Muhtarlar evimizin açılışı ve 100 muhtar hizmet binasının toplu temel atma törenini gerçekleştiriyoruz.
Muhtarlarımızla her biri şölen havasında 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik.
Muhtarlarımızı ihmal etmedik.
Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek için Muhtarlık İşleri müdürlükleri kurduk.
Bizden öne siyasetin kapısı muhtarlara kapalıydı. Muhtarlar dertlerini anlatacak muhatap bulamazdı.
Kadın muhtarlarımızın doğum izinlerine ilişkin yasal düzenlemesinde son aşamaya geldik. Yakında Meclis'in takdirine sunacağız.
Muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek
Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden düzenlenmesi uygulamasını da başlatıyoruz.
Türkiye olarak doğalgaz krizini en az hasarla atlatmanın hatta atılım fırsatına çevirmenin gayretindeyiz. Putin açıklama yaptı, 'Türkiye'yi doğalgaz dağıtım merkezi yapacağız' dedi. Yani Avrupa doğalgazı bizden alacak. Bu, diplomasi ile oluyor.
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