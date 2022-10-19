Erdoğan: Kadın muhtarlarımızın doğum izinlerine ilişkin yasal düzenlemesinde son aşamaya geldik

Türkiye olarak doğalgaz krizini en az hasarla atlatmanın hatta atılım fırsatına çevirmenin gayretindeyiz. Putin açıklama yaptı, 'Türkiye'yi doğalgaz dağıtım merkezi yapacağız' dedi. Yani Avrupa doğalgazı bizden alacak. Bu, diplomasi ile oluyor.