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https://sputniknews.com.tr/20221019/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-1062474593.html
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T09:56+0300
2022-10-19T09:56+0300
türkiye
türkiye
enerji
kamulaştırma
acele kamulaştırma kararı
devlet
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Adana, Aydın, Kastamonu, Konya ve Nevşehir'de yapılacak enerji nakil hatları sebebiyle güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye ait Çiftlikköy GIS İrtibatları Projesi kapsamında bazı taşınmazların direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırılması yapılacak.Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kurulacak Greeneco JES-3 ve Greeneco JES-7 Elektrik Üretim Tesisleri için gerekli olan ve bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ve Sinop'ta tesis edilecek Hamsi Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Gerze ilçesi Kirençukuru köyünde bulunan taşınmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi'ne doğal gaz arzı için gerekli olan bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.Ayrıca, Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi Ayvalı ve Akdeğirmen köyleri sınırları içinde bulunan ve kamulaştırma bilgileri gösterilen özel mülkiyete konu taşınmazlar, Afyonkarahisar Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Sinanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
https://sputniknews.com.tr/20220615/enerjide-acele-kamulastirma-karari-1057441464.html
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türkiye, enerji, kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı, devlet
türkiye, enerji, kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı, devlet

Enerjide acele kamulaştırma kararları

09:56 19.10.2022
© AAElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Adana, Aydın, Kastamonu, Konya ve Nevşehir'de yapılacak enerji nakil hatları sebebiyle güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye ait Çiftlikköy GIS İrtibatları Projesi kapsamında bazı taşınmazların direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırılması yapılacak.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kurulacak Greeneco JES-3 ve Greeneco JES-7 Elektrik Üretim Tesisleri için gerekli olan ve bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ve Sinop'ta tesis edilecek Hamsi Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Gerze ilçesi Kirençukuru köyünde bulunan taşınmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.
Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi'ne doğal gaz arzı için gerekli olan bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.
Ayrıca, Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi Ayvalı ve Akdeğirmen köyleri sınırları içinde bulunan ve kamulaştırma bilgileri gösterilen özel mülkiyete konu taşınmazlar, Afyonkarahisar Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Sinanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
TÜRKİYE
Enerjide acele kamulaştırma kararı
15 Haziran , 10:06
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