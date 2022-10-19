https://sputniknews.com.tr/20221019/dunya-kravat-gunu-hirvatistanda-kutlandi-1062470252.html
Dünya Kravat Günü Hırvatistan'da kutlandı
Dünya Kravat Günü Hırvatistan'da kutlandı
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 'Dünya Kravat Günü' etkinliği düzenlendi. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T01:58+0300
2022-10-19T01:58+0300
2022-10-19T01:58+0300
dünya
kravat
hırvatistan
gün
etkinlik
zagreb
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Hırvatistan'da 2008'den bu yana her yıl 18 Ekim'de kutlanan 'Dünya Kravat Günü' kapsamında başkent Zagreb'de tören düzenlendi.Halkın katılımının yoğun olduğu törende, tarihte ilk kez Hırvatistan'da kullanılmaya başlanan kravatın ilk hali başkentteki Ban Jelacic heykeline takıldı.Hırvatistan'da ilk kez 1600'lü yılların ortalarında görülen kravat halen dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından iş ve özel hayatta kullanılıyor.
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kravat, hırvatistan, gün, etkinlik, zagreb
kravat, hırvatistan, gün, etkinlik, zagreb
Dünya Kravat Günü Hırvatistan'da kutlandı
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 'Dünya Kravat Günü' etkinliği düzenlendi.
Hırvatistan'da 2008'den bu yana her yıl 18 Ekim'de kutlanan 'Dünya Kravat Günü' kapsamında başkent Zagreb'de tören düzenlendi.
Halkın katılımının yoğun olduğu törende, tarihte ilk kez Hırvatistan'da kullanılmaya başlanan kravatın ilk hali başkentteki Ban Jelacic heykeline takıldı.
Hırvatistan'da ilk kez 1600'lü yılların ortalarında görülen kravat halen dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından iş ve özel hayatta kullanılıyor.