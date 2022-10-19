https://sputniknews.com.tr/20221019/dunya-kravat-gunu-hirvatistanda-kutlandi-1062470252.html

Dünya Kravat Günü Hırvatistan'da kutlandı

Dünya Kravat Günü Hırvatistan'da kutlandı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 'Dünya Kravat Günü' etkinliği düzenlendi. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T01:58+0300

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dünya

kravat

hırvatistan

gün

etkinlik

zagreb

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Hırvatistan'da 2008'den bu yana her yıl 18 Ekim'de kutlanan 'Dünya Kravat Günü' kapsamında başkent Zagreb'de tören düzenlendi.Halkın katılımının yoğun olduğu törende, tarihte ilk kez Hırvatistan'da kullanılmaya başlanan kravatın ilk hali başkentteki Ban Jelacic heykeline takıldı.Hırvatistan'da ilk kez 1600'lü yılların ortalarında görülen kravat halen dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından iş ve özel hayatta kullanılıyor.

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kravat, hırvatistan, gün, etkinlik, zagreb