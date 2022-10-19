https://sputniknews.com.tr/20221019/dunya-bilek-guresi-sampiyonasinda-turk-sporcu-ile-kazakistanli-sporcular-arasinda-bayrak-mucadelesi-1062476424.html
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcu ile Kazakistanlı sporcular arasında bayrak mücadelesi
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcu ile Kazakistanlı sporcular arasında bayrak mücadelesi
Antalya'da 14-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altı klasmanda mücadele eden Türk milli sporcu Derya Ceren... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T11:20+0300
2022-10-19T11:20+0300
2022-10-19T11:37+0300
spor
türkiye
kazakistan
sporcu
bayrak
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Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında madalya töreninde Kazakistanlı sporcuların kendisinden önce kürsüye gelerek ülkelerinin bayrağını açması karşısında Türk milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, Türk bayrağını açarak karşılık verdi.O anlarda, Kazakistanlı sporcular da Türk bayrağını kapatmaya çalıştı. Bu hamlelerinden sonra sporcu Derya Ceren Çağlayan, Türk bayrağını tekrardan açtı.Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, yaşanan olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
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türkiye, kazakistan, sporcu, bayrak
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcu ile Kazakistanlı sporcular arasında bayrak mücadelesi
11:20 19.10.2022 (güncellendi: 11:37 19.10.2022) Abone ol
Antalya'da 14-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altı klasmanda mücadele eden Türk milli sporcu Derya Ceren Çağlayan Dünya Şampiyonu oldu. Ödül töreninde yaşanan bayrak mücadelesi ise güne damga vurdu.
Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında madalya töreninde Kazakistanlı sporcuların kendisinden önce kürsüye gelerek ülkelerinin bayrağını açması karşısında Türk milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, Türk bayrağını açarak karşılık verdi.
O anlarda, Kazakistanlı sporcular da Türk bayrağını kapatmaya çalıştı. Bu hamlelerinden sonra sporcu Derya Ceren Çağlayan, Türk bayrağını tekrardan açtı.
Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, yaşanan olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz."