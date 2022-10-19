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https://sputniknews.com.tr/20221019/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062473323.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar, 19 Ekim 2022 sabahında 18.58 lira bandının üzerinde yer alıyor. Euro ise güne 18.28 seviyesinde başladı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
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altın
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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5744 lira, satış fiyatı 18.5775 lira seviyesinde yer alıyor.Eruo/TL ise aynı dakikalarda 18.2824 lira alış fiyatı, 18.304 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 0.9841 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı, 1700 dolar altındaki hareketlerine devam ediyor.19 Ekim 2022 sabahında ons altın satış fiyatı 1647 seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 985 lira, çeyrek altın 1654 lira, yarım altın 3303 lira, cumhuriyet altını 6583 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221018/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062433575.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:18 19.10.2022 (güncellendi: 09:21 19.10.2022)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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Dolar, 19 Ekim 2022 sabahında 18.58 lira bandının üzerinde yer alıyor. Euro ise güne 18.28 seviyesinde başladı.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5744 lira, satış fiyatı 18.5775 lira seviyesinde yer alıyor.
Eruo/TL ise aynı dakikalarda 18.2824 lira alış fiyatı, 18.304 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 0.9841 seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının ons fiyatı, 1700 dolar altındaki hareketlerine devam ediyor.
19 Ekim 2022 sabahında ons altın satış fiyatı 1647 seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 985 lira, çeyrek altın 1654 lira, yarım altın 3303 lira, cumhuriyet altını 6583 liradan el değiştiriyor.
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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