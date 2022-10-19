https://sputniknews.com.tr/20221019/depreme-yemek-yerken-yakalandi-icecegini-alip-dukkandan-kacti-1062493799.html
Depreme yemek yerken yakalandı, içeceğini alıp dükkandan kaçtı
Depreme yemek yerken yakalandı, içeceğini alıp dükkandan kaçtı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında bir işletmede yemek yiyen vatandaş, deprem paniği ile dışarı çıkarken içeceğini... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T16:08+0300
2022-10-19T16:08+0300
2022-10-19T16:16+0300
içecek
deprem
yaşam
yemek
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Kuşadası dün saat 13.17'de peş peşe gelen 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem çevredeki ilçelerde de hissedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir vatandaş depreme, yemek yediği sırada yakalandı. Masanın üzerinde duran içeceğini alıp koşarak dışarı çıkan vatandaş, sosyal medya üzerinden görüntülerin paylaşılması üzerine ilçede gündem oldu.
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içecek, deprem, yemek
Depreme yemek yerken yakalandı, içeceğini alıp dükkandan kaçtı
16:08 19.10.2022 (güncellendi: 16:16 19.10.2022) Abone ol
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında bir işletmede yemek yiyen vatandaş, deprem paniği ile dışarı çıkarken içeceğini de yanına aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Kuşadası dün saat 13.17'de peş peşe gelen 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem çevredeki ilçelerde de hissedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir vatandaş depreme, yemek yediği sırada yakalandı. Masanın üzerinde duran içeceğini alıp koşarak dışarı çıkan vatandaş, sosyal medya üzerinden görüntülerin paylaşılması üzerine ilçede gündem oldu.