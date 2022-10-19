Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221019/depreme-yemek-yerken-yakalandi-icecegini-alip-dukkandan-kacti-1062493799.html
Depreme yemek yerken yakalandı, içeceğini alıp dükkandan kaçtı
Depreme yemek yerken yakalandı, içeceğini alıp dükkandan kaçtı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında bir işletmede yemek yiyen vatandaş, deprem paniği ile dışarı çıkarken içeceğini... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T16:08+0300
2022-10-19T16:16+0300
içecek
deprem
yaşam
yemek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062493620_12:0:1080:601_1920x0_80_0_0_185e1c62ca9b37bf0cf98fa388281e07.jpg
Kuşadası dün saat 13.17'de peş peşe gelen 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem çevredeki ilçelerde de hissedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir vatandaş depreme, yemek yediği sırada yakalandı. Masanın üzerinde duran içeceğini alıp koşarak dışarı çıkan vatandaş, sosyal medya üzerinden görüntülerin paylaşılması üzerine ilçede gündem oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062493620_279:0:1080:601_1920x0_80_0_0_e4ac35cbc841c69849fa632ad8272184.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içecek, deprem, yemek
içecek, deprem, yemek

Depreme yemek yerken yakalandı, içeceğini alıp dükkandan kaçtı

16:08 19.10.2022 (güncellendi: 16:16 19.10.2022)
© İHAKuşadası'nda deprem esnasında içeceğini alıp kaçan adam
Kuşadası'nda deprem esnasında içeceğini alıp kaçan adam - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında bir işletmede yemek yiyen vatandaş, deprem paniği ile dışarı çıkarken içeceğini de yanına aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Kuşadası dün saat 13.17'de peş peşe gelen 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem çevredeki ilçelerde de hissedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir vatandaş depreme, yemek yediği sırada yakalandı. Masanın üzerinde duran içeceğini alıp koşarak dışarı çıkan vatandaş, sosyal medya üzerinden görüntülerin paylaşılması üzerine ilçede gündem oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала