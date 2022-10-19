https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-telefonda-gorustu-1062497879.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T18:33+0300

2022-10-19T18:33+0300

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recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

dünya

telefon

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Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.Yapılan açıklamada görüşmeye dair şunlar kaydedildi:"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’da yaşanan maden patlaması dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti."

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, telefon