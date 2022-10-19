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https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-telefonda-gorustu-1062497879.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T18:33+0300
2022-10-19T18:42+0300
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
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Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.Yapılan açıklamada görüşmeye dair şunlar kaydedildi:"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’da yaşanan maden patlaması dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti."
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, telefon
recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

18:33 19.10.2022 (güncellendi: 18:42 19.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Yapılan açıklamada görüşmeye dair şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’da yaşanan maden patlaması dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti."
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