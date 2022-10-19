https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-cezayir-cumhurbaskani-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1062498981.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesinde enerji sektöründe, özellikle doğalgaz konusunda iş birliğinin artırılmasını... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T19:09+0300

2022-10-19T19:09+0300

2022-10-19T19:09+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

cezayir

abdulmecid tebbun

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti. FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğalgaz konusundaki işbirliğini artırmak istediğini belirtti.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cezayir, abdulmecid tebbun