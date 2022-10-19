https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-cezayir-cumhurbaskani-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1062498981.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesinde enerji sektöründe, özellikle doğalgaz konusunda iş birliğinin artırılmasını... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T19:09+0300
2022-10-19T19:09+0300
2022-10-19T19:09+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
cezayir
abdulmecid tebbun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti. FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğalgaz konusundaki işbirliğini artırmak istediğini belirtti.
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recep tayyip erdoğan, cezayir, abdulmecid tebbun
recep tayyip erdoğan, cezayir, abdulmecid tebbun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesinde enerji sektöründe, özellikle doğalgaz konusunda iş birliğinin artırılmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğalgaz konusundaki işbirliğini artırmak istediğini belirtti.