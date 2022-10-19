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CHP, Amasra'daki maden kazasına ilişkin Meclis araştırması önergesi verdi
CHP, Amasra'daki maden kazasına ilişkin Meclis araştırması önergesi verdi
CHP, Amasra'daki Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T12:38+0300
2022-10-19T12:38+0300
politika
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chp
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amasra
maden
maden ocağı
maden faciası
araştırma önergesi
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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Türkiye'deki madenlerde, ABD'nin 3, Polonya'nın 5, Avustralya'nın ise 11 katı fazla ölüm yaşandığı belirtildi.Sayıştayın TTK ile Türkiye Kömür İşletmelerine ait ocaklara yönelik raporlarında iş kazası ve iş güvenliğine ilişkin uyarıların dikkate alınmadığının görüldüğü kaydedilen gerekçede, "TTK'nın yeniden yapılandırılması ve TTK'ya ait ocakların modernize edilmesi gerektiğine yönelik 9. Kalkınma Planı'na eklenen eylem planının gereği yapılmamış, bu yöndeki hazırlıklar 2017 yılında Plandan çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.Türkiye'de başta madenler, tersaneler, inşaatlar olmak üzere tüm iş kollarında iş kazaları ve iş cinayetlerinin azalmak yerine her yıl arttığı belirtilen önergede, şunlar kaydedildi:Parti gruplarının aynı yöndeki önergeleri, bugün TBMM Genel Kurulunda birleştirilerek görüşülecek.
https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-ak-partiye-katilan-mehmet-ali-celebiye-rozetini-takti-1062480892.html
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), amasra, maden, maden ocağı, maden faciası, araştırma önergesi
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), amasra, maden, maden ocağı, maden faciası, araştırma önergesi

CHP, Amasra'daki maden kazasına ilişkin Meclis araştırması önergesi verdi

12:38 19.10.2022
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
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CHP, Amasra'daki Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Türkiye'deki madenlerde, ABD'nin 3, Polonya'nın 5, Avustralya'nın ise 11 katı fazla ölüm yaşandığı belirtildi.
Sayıştayın TTK ile Türkiye Kömür İşletmelerine ait ocaklara yönelik raporlarında iş kazası ve iş güvenliğine ilişkin uyarıların dikkate alınmadığının görüldüğü kaydedilen gerekçede, "TTK'nın yeniden yapılandırılması ve TTK'ya ait ocakların modernize edilmesi gerektiğine yönelik 9. Kalkınma Planı'na eklenen eylem planının gereği yapılmamış, bu yöndeki hazırlıklar 2017 yılında Plandan çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'de başta madenler, tersaneler, inşaatlar olmak üzere tüm iş kollarında iş kazaları ve iş cinayetlerinin azalmak yerine her yıl arttığı belirtilen önergede, şunlar kaydedildi:
"Tüm dünyada önlenebilir hale gelen maden kazaları ve iş kazalarının yaşanmasında Adalet ve Kalkınma Partisinin ve yürütme organının ihmallerinin ciddi bir payı olduğu değerlendirilmektedir. Maden Kanunu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 18 kez değiştirilmiş ancak bu değişiklikler yaşanan acıların son bulmasına neden olamamıştır. Yüksek ölümlü kazaların sürekli tekrarlanıyor oluşu, bu kazaların kader değil cinayet olduğunu göstermektedir. Bu nedenle idari ve siyasi ihmallerin detaylı bir inceleme ve araştırmayla açığa çıkarılması gerekmektedir."
Parti gruplarının aynı yöndeki önergeleri, bugün TBMM Genel Kurulunda birleştirilerek görüşülecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
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