CANLI | Herson Bölgesi'nde sivillerin tahliyesine başlandı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun saldırı planları nedeniyle sivil nüfusun tahliyesine başlandı.
10:51 19.10.2022
Ukrayna ordusu, Zaporojye santralini ele geçirmek için hücum botlarıyla çıkarma girişiminde bulundu
Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin idari yetkililerinden Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bulunduğu Energodar kentine hücum botlarıyla çıkarma yapma girişiminde bulunduğunu ancak birkaç süren çatışmanın ardından bu girişimin önlendiğini ifade etti.
'Rusya'yla Birlikteyiz' hareketinin lideri de olan Rogov, Sputnik'e verdiği demeçte, "Gece saatlerinde özel kuvvet birlikleriyle dolu çıkarma botlarından oluşan büyük bir grup, Zaporojye kentinin güneyinden ve diğer yönlerinden harekete geçti. Onlara büyük bir yüklü gemi eşlik ediyordu. Şehre ateş açtıktan sonra Zaporojye NGS'yi ele geçirme amacını da taşıyan bir çıkarma girişimi oldu. En az 3-3.5 saat çatışma yaşandı. Çıkarma girişimi bastırıldı" dedi.
Rogov, çıkarma girişiminin en az 30 botla gerçekleştirildiğinin altını çizdi.
10:04 19.10.2022
Herson Bölgesi'nde sivillerin tahliyesine başlandı
Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun saldırı planları nedeniyle sivil nüfusun tahliyesine başlandı.
Dün akşam saatlerinde Herson Bölgesi'nin Berislav, Belozerskiy, Snigirevskiy ve Aleksandrovskiy yerleşimlerindeki sivil nüfusun Dinyeper Nehri'nin sol yakasına tahliye edilmesine karar verildiğini bildiren Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, basına yaptığı açıklamada tahliye sürecinin başladığını duyurdu.
Yaklaşık 50-60 bin kişinin tahliyesinin planlandığını anlatan Saldo, tahliye sürecini 6 günde tamamlamayı planladıklarını belirtti.
Saldo, bölgede durumun normal olduğunu ve gerilimi işaret eden vakalar yaşanmadığını söyledi.
Rus askeri yetkililer, Ukrayna'nın bölgenin kuzeyine önemli bir askeri güç konuşlandırdığını ve saldırı hazırlığı yaptığını vurgulamıştı.