CANLI | Herson Bölgesi'nde sivillerin tahliyesine başlandı

Ukrayna ordusu, Zaporojye santralini ele geçirmek için hücum botlarıyla çıkarma girişiminde bulundu

Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin idari yetkililerinden Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bulunduğu Energodar kentine hücum botlarıyla çıkarma yapma girişiminde bulunduğunu ancak birkaç süren çatışmanın ardından bu girişimin önlendiğini ifade etti.

'Rusya'yla Birlikteyiz' hareketinin lideri de olan Rogov, Sputnik'e verdiği demeçte, "Gece saatlerinde özel kuvvet birlikleriyle dolu çıkarma botlarından oluşan büyük bir grup, Zaporojye kentinin güneyinden ve diğer yönlerinden harekete geçti. Onlara büyük bir yüklü gemi eşlik ediyordu. Şehre ateş açtıktan sonra Zaporojye NGS'yi ele geçirme amacını da taşıyan bir çıkarma girişimi oldu. En az 3-3.5 saat çatışma yaşandı. Çıkarma girişimi bastırıldı" dedi.

Rogov, çıkarma girişiminin en az 30 botla gerçekleştirildiğinin altını çizdi.