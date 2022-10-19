https://sputniknews.com.tr/20221019/bulgarlar-alisveris-icin-kirklareline-akin-etti-1062483496.html

Bulgarlar alışveriş için Kırklareli'ne akın etti

Bulgarlar alışveriş için Kırklareli'ne akın etti

Kırklareli’nde her hafta kurulan çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşandı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T13:02+0300

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Tur otobüsleri ve kendi araçlarıyla Kırklareli’ne gelen Bulgarların kent merkezinde dolaştıktan sonraki adresleri çarşamba pazarı oldu. Bulgar turistler meyve, sebze, balık ve giyim gibi çeşitli ürünler alırken, pazar esnafı ise bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi. Pazar esnafından İlker Çalık, Bulgarların Kırklareli'ne eskiye göre daha çok geldiğini belirterek, “Bulgar vatandaşları geliyorlar alışverişlerini yapıyorlar. Az çok bütün esnafa faydası var. Yani eskiye göre Bulgar yoğunluğu arttı” dedi.Bulgaristan vatandaşlarının Edirne ve Kırklareli’nde yoğun alışveriş yaptığını söyleyen pazar esnafı Erdinç Gunel, “Bulgaristan vatandaşları ülkemizden sık sık alışveriş yapıyor. Tabii ki bu hem tekstile hem de gıdaya, yani esnafa olumlu katkı sağlıyor. Biz tabii ki memnunuz, daha da gelmelerini isteriz, zaten de geliyorlar. Edirne, Kırklareli, Bulgaristan vatandaşları yönünden çok iyi. Bulgaristan’da ürün fiyatları çok çok yukarıda. Türkiye’yi tercih etmelerinin bir sebebi de paraları değerli ve de ürünlerin fiyatı düşük. Bütün Bulgaristan vatandaşlarını Kırklareli’ne bekliyoruz” şeklinde konuştu.'Bulgaristan vatandaşları milli gelir sağlıyor'Sevim Sema İspay, Bulgarların ülkeye milli gelir sağladığını ifade ederek, “Bir Türk vatandaşı olarak Bulgaristan vatandaşlarının milli gelir açısından gelmesinde büyük fayda var” diye konuştu.

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